國民黨斗六市長提名爭議協調破裂 賴淑娞、林岳璋沒登記

國民黨斗六市長提名爆爭議，黨中央組發會主委李哲華（右2）邀集有意參選的黃尤美（左3）、賴淑娞（中）及林岳璋（右3）協調。（國民黨雲林縣黨部提供）

國民黨雲林縣黨部鄉鎮市長提名登記今（6日）截止，有意參選斗六市長的縣議員賴淑娞、林岳璋，不滿縣黨部公告初選機制3成黨員投票、7成民調，昨聯合發表聲不參加黨內提名登記，黨中央組發會主委李哲華上午南下召集林、賴及黃尤美3人協調，但無結論。

賴、林2人都沒有登記，記者詢問是否脫黨參選，2人都回答「還要仔細評估」。

請繼續往下閱讀...

至於國民黨雲林縣鄉鎮市長提名登記名單如下：大埤鄉黃富昭，古坑鄉沈勝騰，斗六市黃尤美、陳品宏，褒忠鄉黃麗花。

國民黨雲林縣黨部3日公布鄉鎮市長提名作業要點，指將依據3成黨員投票、7成民調決定提名名單。對此，賴淑娞、林岳璋質疑，不符合2月14日縣黨部協調會的協調內容，2人都支持全民調，僅黃尤美主張3成投票、7成民調，決定報請黨中央裁示後，再決定初選程序，沒想到縣黨部公告3、7比機制。

李哲華今天南下邀集3人在縣黨部協調，希望賴、林2人可以先登記，後續再進一步協調，若協調不成則由縣黨部召開委員會議決。據指出，會中有人提及若黃尤美同意，由縣黨部召開委員會討論修改初選辦法為全民調，最後仍無結論。

賴、林到登記截止時間都沒有登記，反而昨天陪同黃尤美登記的市民代表陳品宏登記參選。

林岳璋強調，不接受這種不公平初選方式，他不玩了，至於是否會脫黨參選到底，他則說，3人都是好朋友，會再與支持者仔細評估再決定下一步。

賴淑娞表示，沒有誠信的事情協調已沒意義，是否參選到底，會仔細評估再決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法