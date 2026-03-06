藍營軍購案定調3800億 吳靜怡：腦子都是舊戰場思維

國民黨立法院黨團5日召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（資料照）

國民黨團大會昨開會討論國民黨智庫版的3500億元軍購特別條例，最後提出預算上限3800億元的黨團版本。對此，媒體人吳靜怡今（6）日表示，真不愧百年國民黨，大砍無人先進武器系統，是想害台灣，還是腦子都是舊戰場思維，國防軍購可以審，但不能亂砍；監督可以做，但不能把台灣的生存做成一年一年的政治交易。國民黨已經僵化到忽略現代戰爭，風險卻是讓全台灣承擔，百年老店醬缸思維，被時代淘汰，剛好而已。

吳靜怡在臉書PO文表示，當全世界都在用無人機把戰場改寫成「低成本消耗、蜂群飽和、分散擊殺網」的時代，在野黨立委將國內商售的20多萬架各式無人機、1000艘無人艇，並結合AI/擊殺鏈與「非紅供應鏈」構想從特別預算抽走、改列年度預算，造成在地產能與戰備庫存會被時間拖垮。「到底是真蠢還是腦袋僵化，本質上暴露了國民黨被年輕人淘汰的幾個因素：舊戰場思維、政治算計、以及對建軍專業的無知。」

吳靜怡指出，國民黨這樣亂砍，可能真害到台灣，「3800億＋N」的本質，國民黨把國防軍購案做成可追加的政治交易，騙美媚共的籌碼，但國防不是菜市場，把國防軍購變成碎切的預算，會把戰力建構變成不可執行。戰備庫存被拖垮，造成「有編無買、買了不齊、齊了太晚」；部隊轉型變成空殼，部隊編成朝無人化、不對稱化調整，卻被卡，戰力就會懸空；現代作戰的整體設計被砍成破洞；產業投資需要在地量產，需要可預期的大單與時程。「國民黨把中華民國國軍的建軍節奏搞成政治喊價，結果只會害到台灣。」

吳靜怡續指，國民黨你砍掉的要用什麼替代？替代方案在哪裡？國民黨削弱戰備庫存與訓練怎麼補？如果年度預算卡關，責任誰扛？國民黨如何確保產能與供應鏈誰來投資？沒有長期確定性，廠商憑什麼投資？

吳靜怡直言，國防軍購可以審，但不能亂砍；監督可以做，但不能把台灣的生存做成一年一年的政治交易。國民黨已經僵化到忽略現代戰爭，風險卻是讓全台灣承擔，百年老店醬缸思維，被時代淘汰，剛好而已。

