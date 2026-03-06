為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營軍購案定調3800億 吳靜怡：腦子都是舊戰場思維

    2026/03/06 14:18 即時新聞／綜合報導
    國民黨立法院黨團5日召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（資料照）

    國民黨立法院黨團5日召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（資料照）

    國民黨團大會昨開會討論國民黨智庫版的3500億元軍購特別條例，最後提出預算上限3800億元的黨團版本。對此，媒體人吳靜怡今（6）日表示，真不愧百年國民黨，大砍無人先進武器系統，是想害台灣，還是腦子都是舊戰場思維，國防軍購可以審，但不能亂砍；監督可以做，但不能把台灣的生存做成一年一年的政治交易。國民黨已經僵化到忽略現代戰爭，風險卻是讓全台灣承擔，百年老店醬缸思維，被時代淘汰，剛好而已。

    吳靜怡在臉書PO文表示，當全世界都在用無人機把戰場改寫成「低成本消耗、蜂群飽和、分散擊殺網」的時代，在野黨立委將國內商售的20多萬架各式無人機、1000艘無人艇，並結合AI/擊殺鏈與「非紅供應鏈」構想從特別預算抽走、改列年度預算，造成在地產能與戰備庫存會被時間拖垮。「到底是真蠢還是腦袋僵化，本質上暴露了國民黨被年輕人淘汰的幾個因素：舊戰場思維、政治算計、以及對建軍專業的無知。」

    吳靜怡指出，國民黨這樣亂砍，可能真害到台灣，「3800億＋N」的本質，國民黨把國防軍購案做成可追加的政治交易，騙美媚共的籌碼，但國防不是菜市場，把國防軍購變成碎切的預算，會把戰力建構變成不可執行。戰備庫存被拖垮，造成「有編無買、買了不齊、齊了太晚」；部隊轉型變成空殼，部隊編成朝無人化、不對稱化調整，卻被卡，戰力就會懸空；現代作戰的整體設計被砍成破洞；產業投資需要在地量產，需要可預期的大單與時程。「國民黨把中華民國國軍的建軍節奏搞成政治喊價，結果只會害到台灣。」

    吳靜怡續指，國民黨你砍掉的要用什麼替代？替代方案在哪裡？國民黨削弱戰備庫存與訓練怎麼補？如果年度預算卡關，責任誰扛？國民黨如何確保產能與供應鏈誰來投資？沒有長期確定性，廠商憑什麼投資？

    吳靜怡直言，國防軍購可以審，但不能亂砍；監督可以做，但不能把台灣的生存做成一年一年的政治交易。國民黨已經僵化到忽略現代戰爭，風險卻是讓全台灣承擔，百年老店醬缸思維，被時代淘汰，剛好而已。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播