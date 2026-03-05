為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    智庫版軍購懲罰條款挨批 藍委：懲罰美國國防部誰理你？

    2026/03/05 23:36 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立法院黨團5日召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（記者羅沛德攝）

    國民黨團大會今僅討論智庫的3500億元軍購特別條例，並做部分「微調」；有多位立委表示對「懲罰條款」、「分期」很有意見，批評智庫法條寫得很爛，根本不專業，最後修正拿掉。

    據了解，有三、四個立委對提出懲罰條款很有意見，直言「懲罰條款很智障，哪有在懲罰美國國防部、誰理你？」有立委批評，智庫的條文連標點符號都有問題，質疑是不是因為版本太爛才遲遲不拿出來，這已經不是金額多少的問題了。

    國民黨立委表示，大家討論完條文細節後，有談到到底要多少金額，以及原則是什麼，最後沒有增加的原因是，大家都有共識要依照發價書內容編列，如果美國已經有發價書就可再提出。該立委坦言，官方文件上面只有110億美元而已，想支持金額多的人，但帳面上沒看到東西，也很難反駁反對派的人。

    國民黨立委徐巧芯表示，黨團大會討論建立在黨的智庫版本，有微幅調整，黨有強烈共識一定要有發價書才能列進條例，若接下來有第二批，也可以另立條例，這是黨的原則，在黨的要求跟原則下思考怎麼符合對內對外平衡。

    雖過去曾提出8000億版本，但徐巧芯說，她覺得數字不是重點，對美採購用特別預算，對台採購回歸常態，軍購用FMS，商購黨不支持，不要排擠民生預算，大家算是有共識，經過一陣子，國際情勢明朗後，只是過程上的區別，結論會差不多。

