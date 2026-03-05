藍營軍購條例草案漏洞百出 國防部深夜急示警：恐造成戰力缺口

針對立法院國民黨團提出國民黨版本的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，國防部今（5）日深夜發布新聞稿示警，藍營版本恐導致防衛擊殺鏈出現罅隙與缺口。（記者劉宛琳攝）

針對立法院國民黨團提出國民黨版本的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，國防部今（5）日深夜發布新聞稿指出，藍營版本不僅誤植已編列於公務預算的項目，且其「分階段編列」的主張將導致我方無法獲得美方產線優序，更因排除AI指管系統與國防自主委製案，恐導致防衛擊殺鏈出現罅隙與缺口。

國防部今晚緊急發布新聞稿說明，國民黨版草案所列的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」3案，實際上屬向美遞交需求信函之一般軍購案，預算早已編列於公務預算，並非特別預算範圍。

本報稍早報導，國民黨團無論是在今晨記者會上宣布3500億+N，或者下午發布新聞稿無預警改為3800億+N時，皆提及美國去（2025）年12月中公布的8項對台軍售案，但事實上其中只有5項屬於本次國防特別預算規劃範疇，包括海馬士、M109A7自走砲、ALTIUS無人機、標槍飛彈及拖式2B飛彈等案。若是依當時金額當作預算上限標準，恐與實際數額有相當落差。

另針對藍營主張「階段性編列」且需「見單（發價書）才審」，國防部示警，依對美軍購程序，簽署發價書後美方始能啟動議約。藍版草案若「明列預算金額」，將導致無法依議約實況調整預算，提高執行風險；且審議期程若過於冗長，將造成無法即時簽署發價書、獲得產線優序，不利戰力快速籌建。

國防部指出，行政院版草案規劃為期8年、上限1.25兆元，包含精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具系統、防空反彈道飛彈、AI輔助與C5ISR系統、強化作戰持續量能及台美研發合作等7大類。全案經2年以上內部評估與研究，並就敵情威脅完成作戰需求，且獲得美政府及國會支持與肯定、具體可行。

國防部也說明七大類裝備及目標，包括：

一、精準火砲，以提升火力支援效能。

二、遠程精準打擊飛彈，以制壓共軍各式打擊裝備。

三、無人載具及其反制系統，執行無人監偵、攻擊與反制無人機任務。

四、防空、反彈道及反裝甲飛彈，以有效削弱、拒止、消耗、遲滯進犯敵軍，提高防衛作戰成功公算。

五、AI輔助與C5ISR系統，以提升聯合情監偵與作戰指管效能。

六、強化作戰持續量能相關裝備，以防範海峽封鎖切斷補給，提高彈藥戰備存量與新建產線，降低外購需求及維持作戰持續性。

七、台美共同研發及採購合作之裝備、系統，目的在藉由美方獲取新興科技裝備及系統，加速國軍作戰韌性及不對稱戰力轉型。

國防部表示，待法案確定付委後，將積極向立法院各黨團及相關委員會溝通說明，期盼獲得朝野支持，以快速建立所需高戰備能力，因應中共武力犯台威脅。

