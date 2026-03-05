Cheap酸台灣「頂飛彈也要上班」 林智群反擊：沒通過1.25兆特別預算才真的慘

中東近期掀起戰火，以色列也因安全情勢升高，宣布多地停班停課。（法新社）

中東近期掀戰火，以色列宣布多地停班停課，YouTuber Cheap發文表示，以色列因距離1000公里遠的伊朗，嚇到全國停班停課，而台灣面對距離130公里的中國，竟然還要打卡上班，直呼以色列要來台灣考察，看看什麼叫做真正的民主韌性。對此，律師林智群回嗆，如果台灣沒通過1.25兆特別預算，大家才真的要頂著飛彈上班。

Cheap在臉書發文表示，以色列面對一個「海空軍全滅、只剩飛彈、無人機，且距離1000公里遠的伊朗」，嚇到全國停班停課，而台灣面對一個「有第五代戰鬥機、航空母艦，軍力世界前三，距離130公里的阿共」，竟然還要打卡上班，讓他大酸，「區區幾顆極音速飛彈算什麼？只要老闆沒傳Line說放假，我們就頂著飛彈騎機車上班，這才是愛台灣」，並建議以色列來台灣考察，看看什麼叫做真正的民主韌性。

Cheap提到，黑熊學院曾說，「戰爭你把它想成颱風、天災就好，不受影響，那就照常上班上課」，他諷刺地說，黑熊學院這話說得太好了，只要心裡想這只是颱風，那戰機引擎聲聽起來就像是風聲，飛彈爆炸的火光就像是閃電，直呼，「大家別給阿共看笑話」。

對此，林智群在臉書發文回擊，這個便宜哥邏輯真的有問題，如果台灣沒通過1.25兆特別預算，建立台灣之盾防空系統，大家才真的要頂著飛彈上班。回嗆，「沒完善的防空系統，你就是拿自己的頭殼去接飛彈，這樣有比較厲害嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「腦子廉價，人品更廉價」、「他就是不懂還要裝懂，翻車也要硬凹的傢伙」、「這種就很標準的引戰式貼文」、「他頂著的飛彈是中國製還是美國製呢？」、「這就是安裝腦袋的時候選便宜貨的後果」、「邏輯思考一樣便宜」、「對於一個翻車的人而言，講的話當放屁就好」。

