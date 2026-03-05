中東戰火牽動能源供應 鄭照新出席行政院會：讓地方政府放心許多

台中市副市長鄭照新今天代市長盧秀燕出席行政院會。（記者蘇孟娟攝）

中東局勢牽動能源供應，台中市副市長鄭照新今代市長盧秀燕出席行政院會強調，院會聽到中央各部會對於相關國際情勢與政策方向的說明後，「讓地方政府放心許多」，期盼中央能持續向地方與產業界清楚說明政策方向，協助降低社會與產業界的不確定感，穩定整體發展信心。

今日行政院會中說明，目前原油與燃煤存量都沒有問題，天然氣的部分3月份供應已確保無虞，並啟動4月能源韌性整備工作，後續也將透過分散能源來源等方式強化整體供應韌性。另針對產業界關切物價議題，行政院表示，已啟動油氣「雙緩漲機制」，並延長關鍵原物料稅負減徵措施到9月底，以降低油氣及部分大宗物料價格波動對產業的衝擊。

鄭照新指出，過去台中的發電結構對燃煤依賴度較高，原本規劃在今年有1座燃氣機組商轉後，預計於今年底啟動拆除2座燃煤機組作業，近期受到「美伊衝突」等國際情勢影響，雖然情勢已有緩和跡象，若衝突是否會延續超過4週以上，可能增加對燃煤發電的依賴，地方部分團體憂恐影響中部地區甚至全國推動「以氣換煤」的能源轉型方向；他建議，若未來國際情勢有更明確的發展趨勢，中央政府可適時到地方進行說明與溝通，協助降低社會的不安。

鄭照新說，產業界除了關心國際情勢外，也十分關注中央政府在因應措施的規劃，包括未來電價平穩機制是否會有相關補助，以及企業在製造過程中面對成本上升時，政府是否會提供相應的輔導與支持措施。

他說，未來若中央部會或經濟部能持續對外說明相關政策方向，甚至到地方舉辦說明會，地方政府一定會全力配合，攜手中央共同向產業界說明情勢與政策方向，協助緩解產業焦慮，讓整體產業環境在穩定中持續發展。

