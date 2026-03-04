新北防災士突破2萬人 劉世芳：朝全台20萬人目標邁進

內政部長劉世芳出席致詞表示，新北市是防災士推動先行區域，去年全台已訓練超過11萬名防災士，其中新北市貢獻最多，今年目標朝10萬名防災士邁進，未來全台至少20萬人持有防災士資格。（記者羅國嘉攝）

新北市防災士培訓人數突破2萬人。消防局今（4日）在慈濟三重靜思堂舉辦「防災士開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動」。內政部長劉世芳出席致詞表示，新北是防災士推動先行區域，去年全台已訓練超過11萬名防災士，其中新北市貢獻最多，今年目標朝10萬名防災士邁進，未來全台至少20萬人持有防災士資格；新北市長侯友宜則表示，2萬人培訓目標達成，象徵防災量能與意識同步提升，讓「自助、互助、公助」精神深植社區。

消防局今天舉辦防災士開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動，劉世芳、消防署署長蕭煥章、新北市長侯友宜及立委蘇巧慧、洪孟楷等人皆到場出席，會中蘇巧慧與洪孟楷互動熱絡、相互講悄悄話，與侯友宜則握手致意。

劉世芳致詞指出，慈濟基金會長期在全球以慈愛拯救生命，用實際行動守護土地與生命，新北市更是防災士推動的先行區域。去年全台已訓練超過11萬名防災士，內政部推動成果成長達15倍，其中新北市貢獻最多；目前全台已有超過一半村里長投入防災士訓練，顯示基層防災制度正穩健扎根。

劉世芳表示，面對氣候變遷帶來的洪澇、地震及各類複合式災變，中央與地方必須攜手合作，除公部門外，慈濟基金會等民間團體也投入最多資源，其他宗教團體、國際獅子會、主婦聯盟及世界展望會等也共同參與，推廣對象涵蓋媒體、計程車司機、保全業者及各社團。

她指出，今年目標朝10萬名防災士邁進，未來全台至少20萬人持有防災士資格，在每個社區都能即時伸出雙手，用專業守護人民生命。未來災防法修正後，各區公所將成為災防訓練基地，讓防災士精神深入社區，使台灣在面臨重大災害時能團結應對、將損失降到最低。

侯友宜表示，防災士制度推動以來，透過系統化培訓課程，強化民眾對於地震、風災及各類災害之應變知能，培養社區自主防災種子，逐步建構由下而上的韌性防災網絡。此次達成2萬人培訓目標，不僅象徵量能的提升，更代表防災意識深植社區，讓「自助、互助、公助」的防災精神落實於日常生活之中。

