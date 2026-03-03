為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌涉造假偵訊錄音被約談 柯文哲：證據拿出來、不要每天搞他

    2026/03/03 12:33 記者劉詠韻／台北報導
    台灣民眾黨創黨主席柯文哲召開「追溯惡檢濫權 守護司法防線」記者會。（記者田裕華攝）

    台灣民眾黨創黨主席柯文哲召開「追溯惡檢濫權 守護司法防線」記者會。（記者田裕華攝）

    民眾黨主席黃國昌去年在立委任內質詢法務部長鄭銘謙時，於立法院當場播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，事後改稱為「示範帶」惹議，被質疑為「腳尾飯」翻版，並遭告發涉偽造文書罪。台北地檢署今首次傳喚黃國昌到案說明，柯文哲稍早受訪時直指為政治手段：「證據就拿出來，不要每天在那邊搞黃國昌。我不會再讓你們有第二次，再有，我要焦土政策。」

    黃國昌今上午與柯文哲先後前往北檢及法務部。黃國昌於上午8點45分、趕在應訊前先在北檢門口受訪；柯文哲則於9點30分與律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘現身法務部，正式遞交對承辦檢察官的評鑑申請書。

    回顧事件經過，黃國昌去年6月16日於立院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢」時，播放一段疑似檢察官問案音檔。鄭銘謙當場提出抗議後，黃國昌則改口稱僅為示範帶，而非真正偵訊音檔。民進黨立委王義川同月18日向鄭銘謙告發黃國昌涉嫌偽造文書，另有民眾先行告發，台北地檢署遂分案偵辦。

    柯文哲說，過去檢方多次透過媒體放話，聲稱將搜索或偵辦黃國昌，但「講了一大堆，到現在有哪一件可以辦？」他批評搜索票核發浮濫，「以前法官遇到檢察官申請搜索票，大部分都會簽」，但在他案起訴後，發現搜索票所載事項與起訴內容未必相符，認為已讓法官警覺檢方可能騙票搜索。

    柯文哲表示，檢方曾大規模搜索民眾黨中央黨部、其住處及市長室，「全部這樣搜索一遍，還好我夠乾淨，經得起查一年」，並重申：「證據就拿出來，不要每天在那邊搞黃國昌。我不會再讓你們有第二次，再有，我要焦土政策。」

    媒體追問黃國昌遭約談是否影響後續藍白合節奏？柯文哲回應，假設性問題不需回答，隨後將矛頭指向總統賴清德，「今天為什麼會有藍白合？是你賴清德造成的嘛！你為什麼把大家綁在一起」？

