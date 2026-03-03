立法院程委會不再阻撓 行政院版軍購特別條例週五付委

藍白自去年12月2日立法院程序委員會首度封殺，3個月來在立法院會、程序委員會合計已10度封殺院版軍購特別條例排入院會議程。（資料照）

立法院程序委員會今日中午開會討論6日、10日院會議程，藍白以人數優勢，10：8表決通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。而草案中包括行政院1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，依2月24日的黨團協商結論，預計將交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨版軍購特別條例併案審查。

行政院會去年11月27日通過預算規模8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」送立院審議，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，自去年12月2日程序委員會首度封殺，3個月來在立法院會、程序委員會合計已10度封殺該案排入院會議程，無法付委審查。

由於對美軍購有三項的美方發價書草案有效期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。美國37位跨黨派議員年前致函立法院長呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於2月16日除夕發出共同聲明回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別條例預算將是最優先審議的議案。

立法院2月24日開議後，韓國瑜即宣布休息協商，據立法院黨團協商結論，各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會議程報告事項，並交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。

