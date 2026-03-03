為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    燈會許願「獨立」不行「回歸」竟OK 台中民政局：超負載出現異常

    2026/03/03 12:23 記者蘇孟娟／台中報導
    中台灣燈會「心願發射站」傳文字審查，民政局澄清。（圖：市府提供）

    中台灣燈會「心願發射站」傳文字審查，民政局澄清。（圖：市府提供）

    台中燈會「互動區」今爆有言論審查？有民眾在中台灣燈會的「心願發射站」看到有人留「回歸祖國」超不爽，也留言「台灣獨立」，竟出現「您的畫作出現不適當內容，無法送出」，怒斥「都2026了我是生活在台灣嗎」，竟還有文字審查；發言引發網友炸鍋，台中市立委何欣純也在該則PO文留言，在台灣，人民依法享有言論自由，若屬實，這是非常嚴重，且無法忍耐的事。

    台中民政局：使用頻率超載致異常

    台中市民政局長吳世瑋緊急澄清，互動留言區未限制文字內容，昨（2）日因人潮湧入，短時間內使用頻率超過原始設計負載，導致系統運作出現異常，影響部分送出功能，目前已恢復正常運作。

    有網友在Threads發文表示，在台中中央公園參觀燈會看到「心願發射站」互動留言區，看到有人寫「回歸祖國」，馬上輸入「台灣獨立」，竟然出現「您的畫作出現不適當內容，無法送出」；原PO不死心再打「共產黨下台」，一樣無法通過，民眾氣憤「回歸祖國可以過，其他祖國不喜歡的文字不可以過」、「這不是文字審查嗎」、「都2026了我是生活在台灣嗎」，直說超生氣，原PO還把QRCode貼在Threads上，叫大家也親自試試看。

    不少網友跟著試PO，有人反映可以上傳，但也有人反映「被審查」，吸引何欣純也留言，強調，在台灣，人民依法享有言論自由，只要沒有涉及違法或仇恨煽動，公共互動平台不應該對特定政治立場進行差別審查，會進一步了解狀況。

    台中市議員江肇國也留言，已向請民政局要求工程師立刻做全面性測試，確保無虞，今天就是閉幕日，但我要強調，在台中，不應該出現任何形式的文字審查。

    市議員周永鴻也批評，台中市府主辦的燈會竟要言論審查，幫中國的國台辦審查，民政局稱是工程出問題，但若回歸祖國可以出，台灣獨立被封鎖卻不可以，盧市府根本愈來誇張，成統戰思想審查工具，有必要跟大眾更正錯誤。

    相關新聞請見：

    台中燈會有言論審查？傳可許願「回歸祖國」不能寫「台灣獨立」

