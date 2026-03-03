台中燈會有言論審查？傳可許願「回歸祖國」不能寫「台灣獨立」

在台中舉行的中台灣燈會設置「心願發射站」，民眾可用手機掃QRCord寫上心願，就能讓心願在螢幕上隨燈籠冉冉上升。（擷取自threads）

中台灣燈會即將閉幕，有網友在社群平台指出，他去台中中央公園參觀嚕嚕米燈會，看到有一區互動區叫心願發射站，看到有人許願「回歸祖國」，就試著掃QRcode打上「台灣獨立」，沒想到畫面上竟出現「您的畫作出現不適當內容，無法送出」，許多網友也跟著實測，發現有的文字可以生成畫作，有的卻無法，紛紛怒罵台中市政府不知標準何在。

該網友在社群平台Threads貼出照片，可以看到燈會的「心願發射站」中，網友送出的訊息顯示「您的畫作出現不適當內容，無法送出」，貼文表示「今天去台中中央公園參觀嚕嚕米燈會，看到有一區互動區叫心願發射站，我看到右下有人寫回歸祖國，我很不舒服，我馬上掃qrcode打台灣獨立，竟然出現『您的畫作出現不適當內容，無法送出』我又打共慘黨下台一樣無法送出，我真的好生氣，回歸祖國可以過，其他祖國不喜歡的文字不可以過？這不是文字審查嗎？都2026了我是生活在台灣嗎？大家可以掃第一張的qrcode測試。」

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「嘗試了臺灣順遂也不行太過分了吧！」、「剛剛測試「爐媽滾」被言論審查，真不愧是中共出身的爐秀淹」、「演都不演！連注音都審查欸，台中好棒棒，言論自由根本不存在！台中現在是中國的一縣了嗎？有夠噁心」、「如果屬實，在台灣中國化示範城市也不用太意外」，也有網友測試台灣獨立成功「不知道是不是我的字太醜，我寫兩次都能送出去，第一次還畫了台灣，不過我人不在現場，沒看到實際有沒有送出」。

相關新聞請見：

燈會許願「獨立」不行「回歸」竟OK 台中民政局：超負載出現異常

在台中舉行的中台灣燈會設置「心願發射站」，有民眾試著掃QRCord寫上心願「台灣獨立」，網站卻顯示有「不適當內容」無法顯示。（擷取自threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法