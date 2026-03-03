為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中燈會有言論審查？傳可許願「回歸祖國」不能寫「台灣獨立」

    2026/03/03 13:03 即時新聞／綜合報導
    在台中舉行的中台灣燈會設置「心願發射站」，民眾可用手機掃QRCord寫上心願，就能讓心願在螢幕上隨燈籠冉冉上升。（擷取自threads）

    在台中舉行的中台灣燈會設置「心願發射站」，民眾可用手機掃QRCord寫上心願，就能讓心願在螢幕上隨燈籠冉冉上升。（擷取自threads）

    中台灣燈會即將閉幕，有網友在社群平台指出，他去台中中央公園參觀嚕嚕米燈會，看到有一區互動區叫心願發射站，看到有人許願「回歸祖國」，就試著掃QRcode打上「台灣獨立」，沒想到畫面上竟出現「您的畫作出現不適當內容，無法送出」，許多網友也跟著實測，發現有的文字可以生成畫作，有的卻無法，紛紛怒罵台中市政府不知標準何在。

    該網友在社群平台Threads貼出照片，可以看到燈會的「心願發射站」中，網友送出的訊息顯示「您的畫作出現不適當內容，無法送出」，貼文表示「今天去台中中央公園參觀嚕嚕米燈會，看到有一區互動區叫心願發射站，我看到右下有人寫回歸祖國，我很不舒服，我馬上掃qrcode打台灣獨立，竟然出現『您的畫作出現不適當內容，無法送出』我又打共慘黨下台一樣無法送出，我真的好生氣，回歸祖國可以過，其他祖國不喜歡的文字不可以過？這不是文字審查嗎？都2026了我是生活在台灣嗎？大家可以掃第一張的qrcode測試。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「嘗試了臺灣順遂也不行太過分了吧！」、「剛剛測試「爐媽滾」被言論審查，真不愧是中共出身的爐秀淹」、「演都不演！連注音都審查欸，台中好棒棒，言論自由根本不存在！台中現在是中國的一縣了嗎？有夠噁心」、「如果屬實，在台灣中國化示範城市也不用太意外」，也有網友測試台灣獨立成功「不知道是不是我的字太醜，我寫兩次都能送出去，第一次還畫了台灣，不過我人不在現場，沒看到實際有沒有送出」。

    相關新聞請見：

    燈會許願「獨立」不行「回歸」竟OK 台中民政局：超負載出現異常

    在 Threads 查看

    在台中舉行的中台灣燈會設置「心願發射站」，有民眾試著掃QRCord寫上心願「台灣獨立」，網站卻顯示有「不適當內容」無法顯示。（擷取自threads）

    在台中舉行的中台灣燈會設置「心願發射站」，有民眾試著掃QRCord寫上心願「台灣獨立」，網站卻顯示有「不適當內容」無法顯示。（擷取自threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播