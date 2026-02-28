為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    紀念228發聲 何欣純感慨仍有人試圖削弱台灣的民主

    2026/02/28 21:36 記者蘇孟娟／台中報導
    民進黨台中市長參選人、立委何欣純（中）感慨仍有人試圖削弱台灣的民主。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純（中）感慨仍有人試圖削弱台灣的民主。（記者蘇孟娟攝）

    今年是228事件79週年，民進黨台中市長參選人、立委何欣純感慨發聲，她說，今天大家能夠在網路上自由發言、能夠投入選舉、政黨可以競合等，都因為台灣經歷過爭取民主的血淚歷史，但台灣外部威脅不消停，內部卻仍有人試圖削弱台灣的民主、國防與經濟韌性，紀念228是為了更勇敢走向未來，為了台灣，也為了台中，她會堅定前行。

    何欣純說，日前101董事長賈永婕原本並不清楚林宅血案的細節，開始更深入認識台灣的歷史，引起討論，也促使年輕世代願意重新理解台灣的過往，也曝露過去在威權統治下，失落的不只是記憶，而是一整個世代的青春、血淚與性命，有人被帶走、有人沉默、有人被迫噤聲。

    何欣純說，民主不是天上掉下來的禮物，是一代又一代人用勇氣換來的制度，今天大家能夠在網路上自由發言、能夠投入選舉、政黨之間可以競合，都因為台灣經歷過爭取民主的血淚歷史。

    何欣純感慨，現今在野黨在國會的種種表現，阻撓國防預算、杯葛關鍵法案，甚至出現明顯親中的政治訊號，外部威脅不消停，內部卻仍有人試圖削弱台灣的民主、國防與經濟韌性，相信這一切選民都看在眼裡。

    她說，身為台中市長候選人，她更清楚守住民主就是守住產業、守住經濟、守住下一代的未來，台中是產業重鎮，唯有站穩自由與法治的價值，城市才能穩定成長、持續創新，紀念228是為了更勇敢地走向未來，為了台灣，也為了台中，「我們必須堅定前行」。

    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    熱門推播