藍委吳宗憲空降選縣長 綠營開炮「瞧不起宜蘭人」

國民黨宜蘭縣長民調初選由立委吳宗憲（中）勝出，擊敗有深厚基層實力的議長張勝德（右），陸戰打輸空戰引發議論。（記者方賓照攝）

國民黨宜蘭縣長民調初選由立委吳宗憲勝出，擊敗有深厚基層實力的議長張勝德，陸戰打輸空戰引發議論，不僅挺張派的地方藍營譁然，就連綠營也驚呼「跌破眼鏡」，質疑初選真實性，更開炮國民黨瞧不起宜蘭人，派一位毀憲亂政、親中的人來選宜蘭縣長！

國民黨今天宣布徵召文傳會主委、立委吳宗憲參選宜蘭縣長，透露雙方支持度差距很小，但按事前約定，不會對外公開民調數字。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進則認為「很有貓膩。」

邱嘉進說，農曆過年前，地方就盛傳國民黨不想讓張勝德選，而初選結果又跟地方傳聞，黨中央要做掉張勝德一樣不謀而合，因此質疑國民黨初選真實性，為何不敢公布民調數字？最後派一位毀憲亂政、親中的人來選縣長，根本瞧不起宜蘭人。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌也開炮，宜蘭人的骨氣，不需要「惡法亦法」的「鄭麗文代理人」來施捨，國民黨縣長人選由吳宗憲出線，心裡很有感觸，大家看得很清楚，他就是鄭麗文在宜蘭的代理人。

陳文昌說，現在國民黨中央路線，根本是站在民眾的對立面，為了處心積慮安排會面，把台灣當籌碼，總預算、軍購，國防、民生不管不顧，東擋西擋、違憲亂政，而不分區立委身兼國民黨文傳會主委，吳宗憲就是帶頭人之一。

他說，一個口中喊著「惡法亦法」、無視民主憲政的人，現在說要來幫忙宜蘭？這種幫忙，宜蘭人真的能夠接受？不管藍白最後合不合，不管是民眾黨陳琬惠還是吳宗憲，說到底，他們都是為了選舉才想到宜蘭，不管是第一次選，還是選了好幾次，都改變不了他們是「政治過客」的事實。

「宜蘭人的未來能夠交給空降部隊？」陳文昌強調，宜蘭這塊土地，需要的是長期守護、跟鄉親站在一起的人，光榮的宜蘭人，我們的未來，由自己來決定！

