    政治

    228騎自行車一日北高 柯文哲：不要一直停留在悲情

    2026/02/28 06:35 記者董冠怡／台北報導
    民眾黨創黨主席柯文哲致詞。（記者董冠怡攝）

    

    民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌今天清晨6點，率隊騎乘自行車展開一日北高行程，柯文哲表示，二二八是反省歷史、珍惜民主的日子，但也不要一直停留在悲情；去年騎乘時他被羈押，今年回到團隊，證明只要有信心，再大的困難都會克服，台灣民眾黨不會被打倒。

    柯文哲表示，從2016年開始，他每年都會在二二八騎自行車從台北到高雄，對台灣而言，二二八是反省歷史跟珍惜民主的日子，但也不要一直停留在悲情。

    柯文哲指出，儘管他被羈押了一年，這一年中，台灣民眾黨遭到嚴重的政治壓迫，但他仍然相信，面對挫折打擊不是最困難的，而是沒有失去對人事的熱情，「我沒有，我希望大家也沒有。」

    他提到，去年此時他被羈押在土城看守所，後來才知道，小草們在黃國昌主席帶領下，以大隊接力方式，從土城出發轉到關渡，再一路到高雄，雖然少了他的參與，但黃帶領大家完成挑戰，這也是一種宣示，一個人騎得快，但一群人才騎得遠，「我們不是一人政黨，我們現在是一群人，有共同的信念，而且跟著團隊」。

    他提及，今年他再次回到團隊，證明只要有信念，就能一步、一步踩著踏板前進，再遠的距離，都會越過去；再大的困難，都會克服，「台灣民眾黨不會被打垮」，要改變台灣只有一條路，那就是堅定行動，就算疲勞、逆風、孤單、被嘲笑，也要、還是要繼續踩下去。

    柯文哲說，「我們是台灣民眾黨，我們會一起向前走，只要你們不放棄，阿伯就不會放棄，只要阿伯不放棄，大家也都不要放棄。只要信念還在，路就還在。好，我們出發吧！」

