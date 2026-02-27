228前夕 鄭麗文質疑：今天台灣法律人在做什麼？司法甘為統治者鷹爪

228事件79周年前夕，國民黨主席鄭麗文27日前往台北228和平紀念公園紀念碑前獻花致意，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

明天是「228和平紀念日」，在228前夕國民黨主席鄭麗文今天上午前往台北市228和平紀念碑獻花致意，她致詞強調，看到過去這一段歷史，再想想今日的台灣，希望台灣人不要再被奴役、剝削，要主導自己的命運，大家一方面在還原真相，也要記取歷史的教訓，不再犯下類似錯誤。

鄭麗文表示，在228事件期間，媒體、報紙、廣播扮演關鍵角色，但有許多媒體人被逮捕、槍決，今天的台灣應該加倍珍惜新聞自由與言論自由，希望不要再有因為違逆統治者意志，就隨意被關台、打壓與搜索，今天的民主制度是何其崇高，因為那是一波波民主運動所換得，但隨即話鋒一轉，她質疑「今天台灣的法律人在做什麼？司法是否甘為統治者的鷹爪，成為打擊異己者的工具？」

鄭麗文還說，228事件不只犧牲台灣英靈，也不只是台灣人的悲哀與悲情，而是爭取民主、偉大歷史的第一頁，今天所有的台灣人都應該珍惜並保護民主憲政、言論自由與司法獨立，並爭取兩岸和平，這樣才對得起在228事件中犧牲的台灣英靈。

鄭麗文今天上午在國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑、季麟連等人陪同下，到228和平紀念碑獻花致意，現場還有台北市文化局長蔡詩萍及雙北市的228協會理事長等228受害者家屬。

鄭麗文指出，1998年她就讀台大法律系時，那是台灣發生228事件後第1次在台大校園為了台大教授失蹤事件進行悼念儀式，當年幾位主辦社團的代表人，也是台灣戰後第一次進入總統府為228事件請願，要求調查還原228真相，30多年後她擔任國民黨主席要向大家報告，二次大戰後台灣終於結束50年被殖民奴役的悲慘命運，當大家歡天喜地重回祖國的懷抱，卻換來另一場惡夢，228事件的本質是來自於殖民者與統治者的國家暴力濫用，台灣人民被奴役、鎮壓的歷史血淚，當年的陳儀政府無能貪腐，因此戰後台灣社會陷入嚴重混亂，導致民怨蔓延，經濟崩盤、通貨膨脹，再加上國共內戰的結構，台灣嚴重米荒，導致社會動亂，民怨一觸即發。

鄭麗文表示，在私菸案爆發後，陳儀政府以暴力方式處理，導致全台蔓延，軍隊與特務開始鎮壓，後面還有白色恐怖時代，當時的台灣菁英在南京國民制憲會議後，希望在台灣推動民主自治，要求縣市長民選，沒想到陳儀政府答應後又全台變色、軍隊鎮壓，從過去這一段歷史，再想想今日的台灣，大家要記取歷史教訓，不再犯類似錯誤，而且國家暴力必須得到約束，這才是民主憲政的真諦，現代民主國家之所以要有憲法，就是為了約束國家政府的暴力，保護民主，因此憲法的崇高地位不可撼動、兒戲，淪為統治者的工具，今天所有台灣人可以用選票選出縣市長，不能忘記當年台灣民主運動的訴求就是民主選舉，縣市長直接民選。

