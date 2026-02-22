為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李四川合體江啟臣 藍營議員讚「最強組合」

    2026/02/22 14:18 記者賴筱桐／新北報導
    立法院副院長江啟臣（前排右二）與台北市副市長李四川（前排左二）合體，到新店太平宮參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

    立法院副院長江啟臣（前排右二）與台北市副市長李四川（前排左二）合體，到新店太平宮參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

    爭取國民黨提名參選新北市長的台北市副市長李四川，今天在立法院副院長江啟臣陪同下，到新北市新店太平宮參拜祈福。國民黨新北市議員陳偉杰稱讚2人同框是「最強組合」，李四川與江啟臣的跨城連線，象徵「北中一線牽」，將為台灣治理開創全新氣象。

    陳偉杰說，「川越新北築根基，台中啟程躍國際」正是李四川、江啟臣2人治理風格的完美寫照，寓意新北將在李四川帶領下，如同太陽發光發熱；李四川也送上鐵鎚，期待江啟臣能一槌定音，打造台中幸福旗艦城。

    陳偉杰提到，他曾到台中市進行市政參訪，對於台中近年來在城市發展、國際接軌及經濟政策的亮眼表現印象深刻。新北與台中是台灣發展最重要的雙引擎，「新北川流不息，台中啟動國際」，只要這2大城市緊密合作，台灣整體的競爭力就會大幅提升。

    陳偉杰觀察，江啟臣展現「新北女婿」的親民魅力，李四川維持一貫溫暖低調的「川伯」作風，這場跨縣市的合體，不僅是2位領袖私誼的展現，更是治理經驗的無縫傳承。

    「看到這對『最強組合』同框，基層鄉親都士氣大振！」陳偉杰強調，李四川的務實與江啟臣的創新，正是未來發展最重要的兩大支柱，只要新北與台中的引擎同時發動，實現「新北好、台中好，台灣更好」的願景指日可待。

