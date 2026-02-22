為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普轉彎？ 江啟臣：關稅是武器、交易是目的

    2026/02/22 14:03 記者賴筱桐／新北報導
    立法院副院長江啟臣（左）今天陪台北市副市長李四川（右）到新北市新店走春拜廟祈福，他受訪時說，「川普2.0」就是「關稅是武器、交易是目的」，可預期未來會用其他的「武器」持續打關稅貿易戰，台灣的產業唯有提升競爭力才是王道。（記者廖振輝攝）

    立法院副院長江啟臣（左）今天陪台北市副市長李四川（右）到新北市新店走春拜廟祈福，他受訪時說，「川普2.0」就是「關稅是武器、交易是目的」，可預期未來會用其他的「武器」持續打關稅貿易戰，台灣的產業唯有提升競爭力才是王道。（記者廖振輝攝）

    美國聯邦最高法院裁定美國總統川普的對等關稅政策違憲後，川普宣布對全球課徵10%暫時性關稅、21日又加碼提高至15%，恐造成全球經濟動盪。立法院副院長江啟臣今天表示，川普2.0就是「關稅是武器、交易是目的」，可預期未來會用其他的「武器」持續打關稅貿易戰，台灣的產業唯有提升競爭力才是王道。

    江啟臣今天陪同台北市副市長李四川前往新北市新店區太平宮參拜祈福，針對川普關稅政策議題，他受訪指出，川普2.0就是「關稅是武器、交易是目的」，所以從去年4月的32%到後來10%，8月變20%，到今年1月談出15%，前天變10%，昨晚又變15%，整體情勢變化非常快速，可是有一件事情不變，川普試圖用所有可用的方法，來改變貿易不平衡的狀態，或者對美國有利的貿易平衡，這個目標不會改變。

    江啟臣認為，可以預期川普未來雖然不能夠繼續用國際緊急經濟權力法（IEEPA）來行使權力，但會用貿易法、貿易擴張法，這些都是川普可用的武器，所以未來短期內還是會繼續糾纏，川普應該會用盡所有可能的權力跟武器來達到目的。

    江啟臣表示，對台灣而言隨時要做好因應，希望政府能夠掌握狀況，為台灣的產業做好準備，中長期還是回到產業升級、提升競爭力，只有提升競爭力才是王道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播