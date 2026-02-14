自曝遭地方人士性騷！美女里長洪佳君站出來 民眾送暖讓她淚崩

里民、戰友送暖讓洪佳君忍不住淚崩。（記者甘孟霖攝）

台北市萬華區華江里長洪佳君日前於臉書自曝遭到地方上資深前輩性騷擾，經過數日沉澱，她已經完成相關報案程序，並於今天（14日）召開記者會。現場有許多里民都來送暖，高喊「洪佳君加油」，年輕里長夥伴也獻花，讓她一度淚崩。至於是否公開加害人？洪說，尊重檢察官要求「偵查不公開」，她不會在現在讓情緒影響程序。

洪佳君今在選區議員洪婉臻陪同下於華江里辦公處召開記者會，許多里民都守候在會場等待，一進場就高喊「洪佳君加油」、「性騷零容忍」，增添幾分溫馨氛圍。

請繼續往下閱讀...

洪佳君說，這件事情於2月11日發生後已經過去4天，每一天都讓她感到十分漫長，甚至直到昨天晚上，她的情緒仍舊處於崩潰狀態，無法停止大哭，也很擔心身邊的家人們是否受到牽連，白天或許可以透過忙碌讓自己分心，但晚上閉上眼睛，恐懼揮之不去，這幾天每天都夜不成寐，只睡兩小時。

她說，要站出來真的很不容易，她也曾經想要退縮，性騷不只證據搜集困難，也可能因權力不對等不敢申訴，更要面對報案時的二度傷害。不過，在近期深入了解案情後，她發現受害者不只她一人，這件事情已經不只是她的事情，因此她選擇站出來，就是要強調性騷零容忍，不要再有下一個受害者，更感謝家人們的支持，讓她撐下來。

洪婉臻說，性騷零容忍，尤其權勢性騷更不能被接受，她也已經要求市府相關局處包含警察局、產發局等，務必保全相關證據，絕不能讓影像丟失，基於偵查不公開原則，也希望司法勿枉勿縱，還給一個公道。

洪佳君同時是「台北市76人年輕里長聯誼會」幹部，聯誼會今也到場聲援並獻上鮮花、擁抱，並共同喊出口號「性騷零容忍、洪佳君加油」來聲援，讓洪佳君一度淚崩。

里民、戰友送暖讓洪佳君忍不住淚崩。（記者甘孟霖攝）

自曝遭地方人士性騷後，洪佳君今出面召開記者會。（記者甘孟霖攝）

自曝遭地方人士性騷後，洪佳君今出面召開記者會。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法