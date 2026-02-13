台美關稅協定傷農謠言再起 青農示警：操作跡象已浮現

台美對等貿易協定今（13）日簽署，涉及多項農業品項的關稅調整，熟悉地方生態的青農示警，要慎防重演2019年特定地方政治勢力操作「花生之亂」，以製造謠言手法造成農產價格崩盤。（資料照）

台美對等貿易協定今（13）日簽署，涉及多項農業品項的關稅調整，熟悉地方生態的青農示警，要慎防重演2019年特定地方政治勢力操作「花生之亂」，以製造謠言手法造成花生價格崩盤。最近網路上也開始出現類似的假訊息操作，聲稱關稅談判後，特定農產可能價格下跌，政治人物更聲稱要帶農民上街，很有當年「花生之亂」的影子；這位青農說，相關的操作跡象已經浮現，呼籲農友與社會各界提高警覺。

這位青農指出，早在這次關稅協定還沒敲定之前，一些網路上的奇怪帳號，就開始散佈政府將拿農業交換關稅，實體的部分更有地方政府首長公開散布恐慌情緒，聲稱要帶農民北上抗議，然而，這些說法所引用的數據與最終協定內容存在明顯落差。她認為，這種在事實尚未明朗的階段就搶先製造恐慌的模式，跟過去的手法如出一轍。

請繼續往下閱讀...

這位青農說，根據台美雙方的協定內容，本次談判在農業領域取得多項成果，包括關稅調整幅度最受關注的豬肉項目，熟知產業生態的農友們都相當平靜。真正值得擔心的，是過去已經反覆出現的農業謠言操作模式。

這位青農以2019年底的花生之亂為例指出，當時雲林花生正值採收期，產地價格因當年8月豪雨減產，原本維持在每台斤45至50元的歷年高價。但LINE群組上突然出現大量訊息，刻意將關稅配額權利金決標單上的37元曲解為花生進口價格，聲稱政府大量進口花生壓低國產價格；盤商隨即停收或壓價收購，花生產地價在短短2週內從每台斤50元崩跌至43元。

這位青農說，目前在網路上已經出現一些端倪，首先一些奇怪的帳號開始利用貿易協定、關稅調整等時事議題，在通訊軟體和社群平台大量散布誇大或失實的訊息，聲稱進口農產品即將大量湧入、國產農產品價格將崩盤。依照花生之亂的經驗，如果大家不知情跟上，接下來就會有不肖盤商趁農民恐慌時停收或壓低收購價，導致產地價格真的開始下跌，形成自我實現的預言。青農說，地方政治人物再出面將農民的損失歸咎於中央的政策，打著為農民發聲的旗號收割政治利益。

這位青農解釋，這個模式已經被觀察過很多次，不只花生，過去鳳梨、香蕉、芭樂都被同樣手法操作過。她分析，農村地區的資訊傳播主要仰賴口耳相傳和農會系統，農民在短時間內很難判斷消息真假，有心人士正是利用這個資訊落差來牟利─盤商賺到鈔票，政客收到選票，只有農民什麼都沒拿到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法