斜槓立委》吳宗憲從法庭到質詢台、三寶媽醫師陳菁徽吐心聲

與知名藝人同名的國民黨立委吳宗憲，曾有二十多年的檢察官資歷。

與知名藝人同名的國民黨立委吳宗憲，有二十多年的檢察官資歷，談到轉戰立委過程，吳宗憲說，除了司法官是自己考取，之後的每一個職位都是偶然下發生，並非自己要來的。「斜槓」立委兩年來，家人仍不捨他在國會可能因衝突受傷，吳宗憲說，他的初心不會改變，除了持續推動司法改革，秉持「利他」主義，把每一件事情做好，更期許能實現禮運大同篇「老有所終、壯有所用，幼有所長」的核心價值。

吳宗憲來到立法院以後，連續擔任三會期的司法及法制委員會召委，吳宗憲表示，台灣的法律過於複雜，有中央、地方法規，有時候還會牴觸，要活用法律、而不是受限於法律。這兩年他推動虐殺嬰幼兒最重可判死刑的刑法修正案、政務人員行為基準法草案、無期徒刑分級制等保護婦幼、推動治安的改革，也要從訴訟上減輕檢察官、法官的工作量，盼改善司法官過勞問題。

吳宗憲稱自己是利他主義者 初心不會改變

吳宗憲堅定要求自己「絕不講謊話」，他堅信已故新加坡建國總理李光耀所言，政治人物的誠信是最基本的要求，所以自己從政絕不講謊話，他過往的言論都不會有矛盾，有轉變也會表明原因為何。他的政治理想就是一個利他主義者，從政推動的法案都以利他為目標，他沒有家族事業、利益團體的資助，就是把事情做好。

對於爭取國民黨宜蘭縣長提名，吳宗憲坦言，其實家人反對他從政，也憂心他在國會打架受傷，一個從小乖乖唸書的模範生，現在到國會卻要打架給大家看，至今他覺得尚未說服成功，但家人很尊重他的選擇，而他也相當重視家庭，會盡量花時間陪伴家人。

藍營另一位斜槓立委，則是治療不孕症的專業醫師、也是三寶媽的國民黨立委陳菁徽，就任立委兩年來，極力在立法院、家庭間取得平衡，陳菁徽堅持每天睡覺前一定會跟小孩聊天，隔天早上也要一起吃早餐，並會參加孩子成果發表會等重要場合。她坦言，目前就是犧牲所有自己的時間，才有辦法多方兼顧。

在立法院、家庭間 陳菁徽極力取得平衡

陳菁徽接受本報專訪時表示，以前擔任醫師，基本上就是談論非常專業的醫療議題，思考的是如何讓民眾接收到淺顯易懂的醫療知識，或者推廣一些篩檢、檢查的知識，要努力用白話文來讓更多民眾了解。擔任立委後，在回應的內容上面就更加多元，主要還是醫療議題，但是在一些政治議題上，就需要更多層面的思考，評估風險、觀察輿情變化。

陳菁徽指出，另一個是回應準備的時間，立委每天可能有好多個回應，準備時間很短，每天都在接受新的刺激，就會比較緊張一點，然後還要擔心講錯話會被炎上，這是以前擔任醫師不曾有的體會。而擔任立委後，陪伴家人時間大幅減少，陳菁徽說，因為立委的身分有一部分是受到人民的託付，這是一個選擇，能夠改善的就是把握每一寸的時光，儘量做到和家人相處時是「高品質陪伴」。

陳菁徽：未來持續關注兒少、性騷擾等相關修法

陳菁徽表示，以前當婦產科醫師時，就對一些公衛議題有興趣，研究所也是在美國讀公衛，公衛與醫療息息相關，解決很多人的問題，醫療則是幫一個人解決問題，一個政策就能改變很大，立委能更直接的從修法的角度出發，或者直接跟行政單位溝通，包含擴大乳癌篩檢補助的族群、呼籲重視青少年心理健康議題，都是上任之後比較有具體成果的領域，未來將持續關注兒少、性騷擾等相關修法，以及少子女化、台灣未來帳戶等議題，努力把每一天的事情做好。

國民黨立委陳菁徽是治療不孕症的專業醫師，也是一位三寶媽。

