宏都拉斯喊與台逐步復交 學者：關鍵在「川普」、恐拖到11月

繼宏都拉斯總統阿斯拉夫（Nasry Asfura）競選期間曾承諾與台復交之後，宏國副總統梅西亞（Maria Antonieta Mejía）9日說，將循序漸進逐步恢復與台灣的正式外交關係。政治大學外交系教授鄧中堅分析，台灣與宏都拉斯「有機會」復交，但受美中關係、美國期中選舉等國際環境影響，宏都拉斯即便要改變外交承認，也會拖到美國期中選舉後才有機會。

梅西亞近日說明，與台灣復交需要高度謹慎，宏都拉斯政府正在分析、評估前政府與中國簽訂的16項合作備忘錄與協定，以避免對國家經濟造成衝擊。

鄧中堅受訪指出，邦交關係一定是在新政府正式成立後，才會開始做整體評估，他認為，台灣與宏都拉斯復交的機會是有的，但外交承認的變動與國際情勢變化緊密相關。

鄧中堅指出，阿斯拉夫受到川普支持才在大選中險勝，因此川普的意向，一定是未來阿斯拉夫做決策的重要因素；目前對川普而言最重要的是今年11月的美國期中選舉，而川普的最大票倉來源為盛產玉米、大豆等農產品的中西部地區，因此中國的玉米、大豆購買量，恐影響年底的美國期中選舉。

鄧中堅認為，從去年底中日關係惡化時，川普默不作聲，僅由國務院發布聲明，以及川普表態相當期待4月的赴中訪問，可以窺知川普並不樂見在此時刻與中國發生「不利的狀況」，因此，他預期，宏都拉斯即便要改變外交承認，也會拖到美國期中選舉結束後才有機會發生。

