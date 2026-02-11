為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高金助理張俊傑遭聲押禁見 黃帝穎：退而求其次避免勾串

    2026/02/11 11:20 即時新聞／綜合報導
    黃帝穎指出，高金素梅助理張俊傑被聲押禁見，立委有保護傘但助理沒有，羈押共犯是退而求其次的「避免勾串方法」。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅等人昨（10日）被台北地檢署指揮調查局國安站約談、相關處所被搜索，高金等18人被約談，朝涉犯貪污治罪條例、醫療器材管理法、刑法詐欺等罪嫌偵辦。律師黃帝穎今指出，高金素梅助理張俊傑被聲押禁見，立委有保護傘但助理沒有，羈押共犯是退而求其次的「避免勾串方法」。

    黃帝穎提到，高金素梅涉詐領助理補助款、違法輸入中國製快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污條例利用職務詐取財物罪、醫療器材管理法及詐欺等罪被法院裁准搜索。高金移送台北地檢署複訊時身體不適，檢方諭知限制出境出海，先准予就醫，擇期訊問。北檢複訊高金助理張俊傑，認定罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

    黃帝穎指出，高金素梅在立院會期中，有不受拘捕的法律保護傘，聲押需經立院同意，但藍白在法院裁准搜索的前階段就已狂噴政治口水，擺明法盲、是非不分，如聲押需經國會同意，藍白政治干預司法個案的風險極高，因此檢方對高金素梅僅先限制出境出海，可能也是避免政治干預司法的現實考量。

    至於高金素梅助理張俊傑遭聲押禁見，黃帝穎解釋，立委助理不具有公職人員身分，刑法上助理要犯貪污罪必須與立委共犯才會成立，但主嫌立委在立院會期有保護傘，因此聲押助理共犯應是退而求其次的避免勾串方法。

    圖
    圖 圖 圖
