中共2026對台工作會議 王滬寧：堅定支持島內「愛國統一力量」

2026「中共對台工作會議」9日至10日在京召開，中國全國政協主席王滬寧會中表示，堅定支持「島內愛國統一力量」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。（路透資料照）

2026「中共對台工作會議」9日至10日在京召開。中共中央政治局委員、中國全國政協主席王滬寧表示，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持「島內愛國統一力量」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。

根據中國官媒《新華社》報導，王滬寧發表談話指出，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，以高度責任感和使命感做好對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

王滬寧表示，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持「島內愛國統一力量」，堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

王滬寧聲稱，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來中國學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。要支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共用中國式現代化機遇和成果。

本次中共對台工作會議，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議，中共黨政軍群有關部門和各地有關負責人出席會議。

2026年中共對台工作會議，同樣由王滬寧發表談話。王滬寧去年提到「要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支援島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢」；2024年對台工作會議則提到，「要堅決打擊台獨分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，維護台海和平穩定」。

