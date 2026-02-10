國共論壇成果發表 王定宇轟：對台灣需求一聲不吭 得利是中共

國民黨副主席蕭旭岑（左）、國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右）10日舉行「國共兩黨智庫論壇成果」記者會，說明此行參訪成果。（記者廖振輝攝）

國民黨今舉行記者會說明國共兩黨智庫論壇成果，副主席蕭旭岑稱，他們站在台灣的主流民意，頂著壓力且帶回來成果。民進黨立委王定宇直言，任何兩國之間的談判，不能還沒有談之前就先把主權變不見，更別提國民黨從未在論壇中提及中國對台軍事威脅、對台商的不公及無故逮捕我國一貫道信徒，講都不敢講、坑都不敢坑，這場論壇得利的只有中共。

王定宇指出，國民黨公布國共論壇的成果報告，先不講成果裡面暗藏玄機，任何兩國之間的談判，不能還沒有談之前就先把主權變不見，這很重要的前提；就好像人要吃補藥、仙丹，無論怎麼補不能先把命弄沒了，都沒命了還補什麼呢？

「國共進行各種談判跟論壇時，中國都會先下一個圈套，先主張兩岸同屬一中，把台灣變成中國的內部問題！」王定宇批評，這是把中華民國的主權虛無化、讓台灣的主權消失不見，談都還沒有談，國共之間就先把中華民國台灣的主權變不見了，不管談出來的成果是好是壞，命都沒了什麼仙丹妙藥有什麼用處。

王定宇再指，再者，中國共產黨常常利用買空賣空的談判方式，中共先禁止中國觀光客來台，現在國民黨赴中後，中共就解開一點點上海到金馬觀光，國民黨卻表現了一副感恩的態度。台灣跟中國之間觀光上，台灣沒有限制台人去中國觀光旅遊，這幾年的觀光是逆向的單方流進中國，導致我們的觀光逆差，糟蹋台灣的是中國，下毒、解毒的都是中共，難道要感謝這樣買空、賣空的手法嗎。

此外，王定宇痛批，國共論壇全部照著中國共產黨的節奏、需要及條件下去走，國民黨永遠學不了乖，國共談了多少次，每次都是國民黨丟盔棄甲，讓國家跟人民付出慘痛的代價。這次也是如此，中共要你一中、反台獨、反美、反對台灣國防預算，國民黨完全照著中共的論調走，演的比國台辦還像國台辦。

「反觀，台灣本身的需求呢？」王定宇說，中國的軍事威脅、灰色地帶衝突，就在今天早上中國的海警船還在稍擾金門的禁限制水域，進入了台灣的主權水域，我國海巡人員如此辛苦，國民黨去跟國共論壇講都不敢講、吭都不敢吭。

王定宇列舉，中國對台灣的封鎖圍堵包含，台商在中國被不公平的對待、台灣一貫道的道親赴中卻被逮捕在監獄裡面，中國對台灣諸多的壓迫，國民黨在國共論壇裡面，從來不敢講半句話。整個國共論壇內，國民黨從未為台灣的需要及聲音發聲，這樣子的國共論壇，對台灣來講只是製造內部分裂的陷阱，只是中國拿來分化台灣的工具，唯一得利的就是中國共產黨。

