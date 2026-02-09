為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    退休警消籲編退休金加給預算 政院：若無違憲將補齊

    2026/02/09 15:33 中央社
    退休警消團體9日在國民黨立委陪同下赴行政院前陳情，怒嗆行政院「賴皮政府，還我警消賣命錢」，要求政府依法編列三讀編列的警消退休金，並向行政院遞交陳請書。（記者羅沛德攝）

    退休警消團體9日在國民黨立委陪同下赴行政院前陳情，怒嗆行政院「賴皮政府，還我警消賣命錢」，要求政府依法編列三讀編列的警消退休金，並向行政院遞交陳請書。（記者羅沛德攝）

    退休警消今天赴行政院陳情，要求依法編列警消退休金加給預算，「欠錢不要欠過年」。行政院發言人李慧芝說，立法院沒有編列預算的權力，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，若憲法法庭認為沒違憲，政院會馬上調整、即時追溯補齊。

    立法院去年1月三讀修正通過警察人員人事條例，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%。行政院認為有違憲疑慮，因此未編入115年度總預算，且向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。

    繼民眾黨主席黃國昌與數百名退休警消5日為警消退休金預算提起集體訴訟，國民黨立委吳宗憲、林沛祥、牛煦庭、黃仁上午陪同中華民國退休警察人員協會總會、中華民國消防退休人員協會總會赴行政院陳情，高喊「依法編列預算、不要欠錢欠過年」等口號，行政院由綜合業務處副處長羅瑞卿出面接受陳情書。

    退警總會榮譽總會長耿繼文表示，退休警察一生依法服勤、守護社會治安，退休後依法請領退休金差額，是正當合法財產權，這涉及政府信賴保護與法治國原則。

    退消總會理事長唐雲明指出，消防人員以血肉之軀守護民眾生命財產，在職期間依法任職並繳納保費，卻在醫療開銷增加、工作能力下降的退休後，被大幅削減年金。

    吳宗憲表示，隨警察人員人事條例條例通過，退休所得替代率也已核算清楚，政府不應耍賴、趕快履行法定義務。他們除了要求政院依法編列預算，也會協助退休警消提出訴訟，目前已有6000人提出。

    李慧芝回應，政府照顧警消與國軍不遺餘力，也持續提升相關福利與待遇，自2018年起已為全體軍公教人員調薪4次，累計調幅達14.7%，近年也持續提升各項國軍加給。

    李慧芝說，立法院有審查預算的權力，但沒有編列預算的權力，立法院應尊重行政院，不能一再通過違反權力分立、侵害行政權的法案。行政院已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上調整、即時追溯補齊，相關人員權益絕不會受影響。

