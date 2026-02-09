自民黨橫掃316席 學者：日本政壇親中派徹底瓦解

國策研究院舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，邀請學者、專家就自民黨在眾議院改選大勝後，未來台、日等國關係發展進行探討。（記者林正堃攝）

日本昨（8）日舉行第51屆眾議院選舉，日相高市早苗率領的自民黨橫掃316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。學者分析，本次大選證明模糊中間主張沒有存活空間，預期日本未來會走國家強大、親美抗中和台路線，沒有回頭路；而小澤一郎、岡田克也雙雙落選，代表日本政壇親中派徹底瓦解。

國策研究院與當代日本研究學會今（9）日上午舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會。

針對日本國內政局，國策研究院副院長郭育仁分析，由於本身無派系的高市早苗這次使自民黨空前團結，標誌自民黨派系政治未來會弱化；萩生田光一、西村康稔成功連任，代表自民黨保守派將重返自民黨政治舞台。

對於外界提出的修憲可能性，郭育仁認為，日本修憲需獲參眾兩院2/3同意並交付公投，對日本政治而言有困難，且自民黨維新會執政聯盟在參議院並未過半，他預期，高市將與國民民主黨進行談判、爭取支持，藉此讓內閣往強勢穩定長期執政方向走。

亞太和平研究基金會執行長董立文指出，日本這次大選證明，模糊中間主張沒有存活空間，唯有選擇立場清晰的政策路線，才能符合選民要求、契合國際要求，讓國家發展生存；預期日本未來會走國家強大、親美抗中和台路線，沒有回頭路。

董立文表示，高市早苗主張的是國家強大化，已經走出過去日本政治的框架。如今高市早苗一人救全黨，預示未來自民黨將會「高市化」，重傷後的日本在野黨也會走向沒有高市早苗的「高市早苗路線」。

評估中日關係 學者董立文：向上友好封頂，向下墜落無下限

針對中日關係，董立文表示，在高市早苗去年於國會親口說出「台灣有事就是日本有事」後，中國對高市早苗的攻擊，目的是威懾、控制所有日本政治人物，欲讓其後沒人敢再走高市政治路線，結果北京做法不但未生效，反而產生反效果；他評估，未來中日關係「向上友好封頂，向下墜落沒有下限」，將走向冷對抗的道路。

郭育仁也指出，本次大選1990年代以來日本政治最大亂源小澤一郎、去年質詢台灣有事的岡田克也雙雙落選，代表日本政壇親中派徹底瓦解。

針對經濟層面，中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，日本消費者物價指出已經連續4年上升，連續4年通膨、經濟成長動能不足，是高市必須立即處理的問題，其餘還有外籍勞工總量管制、過度觀光議題等。

徐遵慈也說，高市早苗目前預計3月19日訪美，將談及石破茂政府對美承諾的5500億美元投資如何進行，及高市主張的加強防衛預算，高市訪美對美中未來4月會晤會有什麼影響，尚待觀察。

日本8舉行第51屆眾議院選舉，日相高市早苗率領的自民黨橫掃316席。（美聯社）

