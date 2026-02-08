直言國民黨「親中反美」是死路 王定宇：盧、江角色會越來越多

民進黨立委王定宇今分析，國民黨已從「親中友美」轉變為全面擁抱共產黨的「親中反美」路線，但距離選舉日越近，如台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等角色會越來越多。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，不僅大剌剌自稱中國人，副主席蕭旭岑更在今年赴中舉辦國共論壇，返台後開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」。民進黨立委王定宇今分析，國民黨已從「親中友美」轉變為全面擁抱共產黨的「親中反美」路線，但距離選舉日越近，如台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等角色會越來越多，出面挑戰鄭擁抱中共的做法，國民黨內路線之爭將會日益加劇。

王定宇指出，國民黨現在的領導團隊，從主席鄭麗文、副主席蕭旭岑、立法院黨團總召傅崐萁展現出來的國家策略，很明顯跟以往國民黨所主張的「親中友美」有所不同，以前是親中、友美、反共 後來反共不見了，剩下親中友美；如今，鄭麗文的國民黨變成全面擁抱共產黨路線「親中反美」。

請繼續往下閱讀...

王定宇續指，蕭旭岑從中國回來後，為自己拜訪到中國正國級的人員沾沾自喜，回過頭去攻擊美國駐台最高代表谷立言，又把美國對台的安全協助，以毫無邏輯、毫無道理地把美國對台軍售打成美國跟台灣聯合的貪污，這種路線簡直比中國戰狼還要瘋狂、瘋狗。

「鄭麗文領導的中國國民黨，已經呈現親中共、全力反美，不惜把台灣鎖進中國的政治內政、紅色供應鏈！」王定宇直言，此舉會扼殺台灣的活路，如今鄭麗文的國民黨卻完全不在乎，台灣的主流民意是不願意接受中華人民共和國統治，台灣主流經濟也知道不脫離紅色供應鏈，台灣是沒有活路的。

王定宇表示，當超過8、9成的主流民意，跟鄭麗文全面擁抱中共的論調不相符之際，欲投入2026年縣市長地方選舉、2028年總統大選的國民黨內人士當然會感到不安，因為那是一條背叛台灣、失去選票的死亡之路。

王定宇舉例，台中盧秀燕、 江啟臣日前邀請剛被蕭旭岑批評的谷立言同台，江更強調，谷立言層級依國務院是大使、軍方是中將的重要人士。從此就能看出國民黨的路線之爭已經開始，離選舉越近，選民的力量就越大，離投票日越近，候選人想要迎合民意的動作就越大。

他強調，像盧秀燕、 江啟臣等有志於選舉的候選人，類似這樣的角色將會越來越多，去挑戰、反對鄭麗文、傅崐萁全面擁抱中共路線的做法，可以想見距離選舉日越近，國民黨內路線之爭將會日益加劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法