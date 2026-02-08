新會期藍白恐推「這4法案」 陳培瑜：拖延總預算卻急著亂改制度

民進黨團書記長陳培瑜。（記者林哲遠攝）

立法院新會期將於過年後開議，面對藍白上個會期曾提出的諸多爭議法案恐捲土重來在新會期強硬通過。民進黨團書記長陳培瑜今受訪時說，藍白卡關國防特別預算、拖延年度總預算，讓國家安全與民生運作充滿不確定，卻急著亂改制度，她呼籲新會期應把條文攤在陽光下，守住民主與憲政的底線。

民進黨團列舉，國民黨立委傅崐萁曾提出「國籍法修正草案」，增訂大陸地區人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍規定；國民黨團所提「公民投票法草案」，以公民投票複決憲法法庭判決；民眾黨團所提「不在籍投票法草案」等。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜指出，立法院新會期即將開議，藍白上個會期留下的爭議法案，問題在於內容本身就充滿荒謬與高度風險，才會被社會強烈質疑，如今卻可能捲土重來、甚至想用人數優勢硬推過關，受影響的是所有台灣公民。

陳培瑜批評，一方面，藍白卡關國防特別預算、拖延年度總預算，讓國家安全與民生運作充滿不確定；另一方面，卻急著亂改制度。

她進一步列舉，「國籍法」修正為特定身分開後門，動搖單一忠誠原則；公投複決憲法法庭判決，否定司法獨立；不在籍投票在資安、防滲透配套不足下硬推，拿民主制度冒險，再加上財政責任不清的建設與福利法案，把風險丟給下一代。

陳培瑜強調，本屆的四個會期以來，藍白屢屢破壞議事規則，因此她要呼籲：「我們不能接受黑箱與不負責任的立法。新會期，我們更要把條文攤在陽光下，守住民主與憲政的底線。」

