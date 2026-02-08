北捷廁所今天連2起火警 縱火犯被逮帶回偵辦

縱火犯已經被中正一分局逮捕。（資料照）

台北捷運大安森林公園站出口旁男廁，在今天早上11時許傳出火警，雖然沒有人員受傷，但現場有縱火跡象。沒想到，2個小時後，北捷善導寺站的男廁再次傳出火警，警方火速追查，循線逮到涉嫌縱火的73歲曾姓老翁，目前人已經被中正一分局逮捕，警方有查獲一封陳情信，正進一步釐清。

台北市消防局在今早11時53分許獲報，捷運大安森林公園站發生火警，立即出動各式消防車7輛、救護車1輛及消防人員19人趕赴現場搶救，抵達時，發現為地下1樓出口旁男廁燒雜物，已由捷運站務人員使用滅火器噴灑，火勢於中午12時2分撲滅，燃燒面積約0.5平方公尺，幸無人員受困傷亡。

沒想到，台北市消防局在今天下午1時59分再次接獲北捷報案，北捷聲稱捷運善導寺站男廁也發生火警。消防員趕到現場時，火勢已經被站務人員自行撲滅，沒有人員受傷。

警方說，在今天早上確認捷運大安森林公園站的火警是人為縱火後，調閱監視器畫面追查，發現縱火者逃竄至北捷台北車站。警方研判縱火者可能會再次犯案，在各大捷運站部署警力、加強巡守，在接獲第二起火警通報後，立刻趕往善導寺站周邊，當時涉嫌縱火的曾姓老翁逃竄出捷運站，追捕警力隨即在附近一處路口將他攔截逮捕。

