蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大一點」盧秀燕：台美關係不是小事

蕭旭岑嗆谷立言，盧秀燕強調，台美關係不是小事。（記者蘇孟娟攝）

國民黨副主席蕭旭岑昨嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，近來谷立言多次到訪台中，與谷立言多有互動的台中市長盧秀燕說，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，「我們要更加重視，要不斷的爭取國際間的支持」。

攸關1.25兆預算的行政院版國防特別條例，至今仍遭在野於立法院聯手封殺遲未排審。不僅美國參議員韋克爾等人批評台灣的在野黨令人失望，甚至谷立言與美國國務院也公開力挺院版國防預算。

但國民黨副主席蕭旭岑昨天卻放砲抨擊美國的政客「為何能對台灣內政說三道四？」，甚至點名谷立言「只比科長大一點、連司長都不是」，相關言論今引發不少人撻伐。

AIT兩週內三度來台中，與谷立言加強互動的盧秀燕對此也指出，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，還有區域的繁榮和穩定，我們要更加重視且要不斷的爭取國際間的支持。

至於AIT頻繁到訪台中，盧秀燕說，AIT三度到台中來拜訪，代表對台中市特別的友善和重視。

