為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大一點」盧秀燕：台美關係不是小事

    2026/02/07 13:32 記者蘇孟娟／台中報導
    蕭旭岑嗆谷立言，盧秀燕強調，台美關係不是小事。（記者蘇孟娟攝）

    蕭旭岑嗆谷立言，盧秀燕強調，台美關係不是小事。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨副主席蕭旭岑昨嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，近來谷立言多次到訪台中，與谷立言多有互動的台中市長盧秀燕說，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，「我們要更加重視，要不斷的爭取國際間的支持」。

    攸關1.25兆預算的行政院版國防特別條例，至今仍遭在野於立法院聯手封殺遲未排審。不僅美國參議員韋克爾等人批評台灣的在野黨令人失望，甚至谷立言與美國國務院也公開力挺院版國防預算。

    但國民黨副主席蕭旭岑昨天卻放砲抨擊美國的政客「為何能對台灣內政說三道四？」，甚至點名谷立言「只比科長大一點、連司長都不是」，相關言論今引發不少人撻伐。

    AIT兩週內三度來台中，與谷立言加強互動的盧秀燕對此也指出，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，還有區域的繁榮和穩定，我們要更加重視且要不斷的爭取國際間的支持。

    至於AIT頻繁到訪台中，盧秀燕說，AIT三度到台中來拜訪，代表對台中市特別的友善和重視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播