    獨家》又是你！變裝貨輪「永恆號」徘徊恆春外海 專家憂海纜安全

    2026/02/07 14:11 記者蔡宗憲／屏東報導
    聖克里斯多福及尼維斯籍貨輪「永恆號（ETERNELLE）」已在恆春外海徘徊超過一個月。（取自船訊網）

    聖克里斯多福及尼維斯籍貨輪「永恆號（ETERNELLE）」已在恆春外海徘徊超過一個月。（取自船訊網）

    去年2月曾因頻繁出沒枋山海纜區、遭我國海巡署強力驅離的坦尚尼亞籍權宜輪「大發號（TA FA）」，疑似「換皮」重來。近日軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，一艘聖克里斯多福及尼維斯籍貨輪「永恆號（ETERNELLE）」已在恆春外海徘徊超過一個月，經查其前身正是惡名昭彰的「大發輪」。這種長期滯留敏感水域的行為，已引發各單位高度關注。

    根據航跡記錄顯示，這艘「永恆號（MMSI：341247002）」雖然掛著聖克里斯多福國旗，但其IMO編號8796320與去年的「大發輪」完全一致。該艦近期持續在恆春西方至西南海域漂流，雖然維持在領海基線外，但距離海纜登陸點極近。

    去年「大發輪」曾以「整補」為由規避驅離，卻始終未進入高雄港，行徑極為詭異。今年「永恆號」故技重施，在巴士海峽與我國西南限制水域邊緣「打轉」，其背後意圖被質疑是針對我國重要戰略設施進行水下偵蒐。

    軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，這類權宜輪常被懷疑是中共「灰色地帶戰術」的一環。枋山及恆春一帶是我國對外通訊海纜的核心據點，去年大發輪出沒後便發生海纜敏感事件，如今該船改名重返，且滯留時間長達月餘，極不符合商業航運邏輯，呼籲海巡單位關注。

    「永恆號（ETERNELLE）」已在恆春外海徘徊超過一個月，其前身是「大發輪」。（圖擷取自vesselfinder）

    「永恆號（ETERNELLE）」已在恆春外海徘徊超過一個月，其前身是「大發輪」。（圖擷取自vesselfinder）

    熱門推播