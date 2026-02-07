為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨高市議員年後提名 柯志恩透露3個選區與「友黨」合作

    2026/02/07 12:40 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩今天前往鳳山肉豆公市場發春聯。（記者葛祐豪翻攝）

    柯志恩今天前往鳳山肉豆公市場發春聯。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市議員黨內初選登記已如火如荼展開，國民黨方面仍然靜悄悄，對此，身兼市黨部主委的立委柯志恩今（7）日受訪時強調，將於農曆過年後成立9人提名小組，分三波提名，另有三個選區與友黨有合作空間。

    民進黨高雄市議員於2月4日至10日進行初選登記，各派系幾乎每天都有大動作造勢，宣示有信心拿回議會過半，也讓國民黨基層支持者擔憂，黨內何時才要進行初選？

    針對綠營動作頻頻，將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩，今天以市黨部主委身分受訪表示，國民黨將於農曆過年後，成立9人提名小組，決定議員參選人，「會以非常科學方法，也就是依2022年市長選舉及總統得票率來估算，每區可以提名多少人」。

    柯志恩也透露，市黨部目前對各區數據均有掌握，未來有3個選區與友黨有合作空間，但第一波將先提名沒有爭議的議員，後續接著有第二波、第三波，請支持者不用太焦慮。

    至於柯志恩口中的「友黨」，是否就是民眾黨？柯說明，有可能是民眾黨或無黨籍，因為市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，一定會用過去得票率做出提名選擇，預計會有三波提名作業。

    面對高雄綠大於藍的基本盤，藍白合似乎已成為兩黨共識。民眾黨主席黃國昌日前接受媒體專訪時說，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，柯志恩也認為藍白一定要合，因為高雄盤勢綠營比藍營強，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播