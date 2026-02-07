陳其邁憂心預算遭卡 將影響高雄轉型期建設進度

陳其邁走春參拜文武聖殿，憂心預算在立法院遭卡，恐影響高雄轉型期建設進度。（記者黃良傑攝）

高雄市長陳其邁循往年例子，年前到各廟宇參拜，今（7）日到鹽埕區信仰中心文武聖殿，民進黨市長初選出線的立委賴瑞隆也陪同一起參拜，針對今年度總預算持續遭藍、白陣營聯手封殺，陳其邁擔心現階段正是高雄轉型關鍵期，建設經費卻一直未到位，盼大家也為立法委員們加油。

陳其邁表示，今年也會循往例到各個廟宇走春參拜，希望說能夠祈求神明保佑，未來高雄一年能夠國泰民安、風調雨順，選擇文武聖殿起跑的原因，是因它是鹽埕區的信仰中心，從100年到114年，不管是救護車、消防車等等的捐贈、慈善事業，可以說是不落人後，因此也特別來表達感謝。

請繼續往下閱讀...

他希望關聖帝君能夠神威顯赫，保佑高雄未來一年四時無災、八節有慶，陳其邁同時向到場排隊領小紅包、春聯的民眾，感謝5年多來對市府的支持，他也笑著說市長任期的市政滿意度，也沒讓支持者和高雄市民漏氣。

尤其是鹽埕區的觀光，包括駁二的各項活動，帶來非常多的觀光人潮之外，在議會，包括簡煥宗議員以及李喬如議員，也都爭取北斗抽水站排水工程，其中也包括7億多的預算，包括鼓鹽街歷史街景的再造，還有蓬萊路的排水等等，總共將近8億的預算，來讓鹽埕區的生活品質能夠更好。

他說，內行的高雄人都知道鹽埕區是高雄的蛋黃區，有各式各樣的美食，在今年配合愛河灣超人力霸王的IP展演，一定也會相當熱鬧，很歡迎所有不管是外縣市或市民朋友，過年的時候一定要來鹽埕區踩街，在各個街頭角落都會讓人有不同的驚喜。

高雄市長陳其邁由立委賴瑞隆等民代陪同，前往各廟宇走春參拜，並發送小紅包、春聯。（記者黃良傑攝）

高雄市長陳其邁循往年，前往各廟宇走春參拜，同時發送小紅包、春聯。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法