    政治

    林宅血案改編電影惹議！演員李千娜失言引公憤 胡采蘋酸爆

    2026/02/07 14:37
    電影《世紀血案》日前殺青，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

    電影《世紀血案》日前殺青，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

    1980年震撼全國的「林宅血案」被改編成電影《世紀血案》，卻傳出未徵得林義雄及家屬同意，演員李千娜一句「沒那麼嚴重」引爆怒火，許多民眾相繼表態「拒看」。對此，財經網紅胡采蘋諷刺地說，「2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度」。

    胡采蘋今日於臉書發文提及，林宅血案裡，她自己覺得最恐怖的事情，就是一個人到底要怎麼樣才能讓自己活下去。當你站在法庭上，承受著「佛地魔般」的迫害，即將被剝奪生命或自由。而你的媽媽、你的3個女兒，在228當天全部被殺，只有其中一個孩子尚存一息。

    從此你的一生，都要承受著是不是自己害死了母親的終極逼問，昊天罔極，永遠難報親恩，人如何能活得下去而不瘋，真的不敢想像。這是我連想都不敢想的事情，因為想了以後可能會憂鬱症很久，也是她覺得整起事件最恐怖的地方。

    然而，昨天終於有一件更恐怖的事情發生了，那就是事件40年後，有妙齡花樣女子，一臉無辜，指稱一個人在軍事法庭受審、全家在228被滅門，如果你知道真正的真相，真相可能沒有那麼嚴重，沒有那麼恐怖。胡采蘋大酸，「2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度」。

    許多網友看到貼文後紛紛留言表達不同看法，有人說「這件事告訴我們無知有多可怕」、「全力抵制！包括演員，導演！」、「希望無知的人用點時間查證、學習，避免造成更多傷害」。

    另，李千娜今天（7日）發出聲明道歉，坦承失言，「我非常後悔，不斷反省！」強調這次參與拍攝的全數片酬，會捐贈給林義雄創辦的慈林基金會。

    相關新聞請見︰

    李千娜《世紀血案》認失言道歉！客串4天「片酬全捐慈林基金會」

    《世紀血案》挨批 溫朗東起底製片公司老闆：拍片動機不單純

