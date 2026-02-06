17歲少年持長槍狠開逾20槍 蕭隆澤痛斥盧市府對治安束手無策

台中市議員蕭隆澤。（資料照）

台中太平區昨（5日）發生茶行槍擊事件，17歲少年槍手光天化日下持長槍狠開20多槍，台中市議會警消環衛委員會召集人、市議員蕭隆澤痛斥，台中市近半年來接連發生槍擊案，之前才發生歹徒持槍闖游泳池對兒童作勢開槍，這次竟是少年「撿到槍」，不肖人士公然挑戰公權力，市府卻對治安束手無策。

台中昨爆發槍擊事件，槍手竟是未成年的少年，不少人對槍枝如何取得、有沒有人教唆、是否幕後有藏鏡人等議論紛紛，太平區在地議員張玉嬿指出，發生地點所在位於「北太平區」，是太平新興發展區，事件傳出後，引起地方憂心治安。



蕭隆澤指出，台中近來槍聲不斷，之前才發生令各界震驚的歹徒持槍闖游泳池，並作勢對兒童開槍的事件，現在連少年都有辦法拿到槍甚至開槍，台中市的治安到底發生什麼事，讓市民無言且憂心；他痛斥，接連爆發重大治安事件，顯示歹徒有恃無恐，一再向台中市公權力挑戰，盧市府卻束手無策，總是有大案才「動起來」。

議會警消環衛委員會委員、市議員林德宇也質疑，台中治安亮紅燈是長期累積的結構性困境，這次太平的槍擊案，明顯是對警察公權力的挑戰，更無視警察局對灰色產業犯罪行為的制約，也可說是完全不把警察放在眼裡；他曾在議會質詢市長盧秀燕台中市治安滿意度全台最低，盧秀燕稱台中治安成績數字都很好，只想粉飾太平，根本不願徹底解決治安問題。

張玉嬿另憂心指出，事件暴露迷途少年疑成為不肖集團「消耗品」，恐有集團吸收迷途少年，盼市府拿出辦法真正改善治安，保護少不更事的少年不被利用，更盼盧秀燕不要總是在大事件發生後只會震怒，陷入無限循環。

對此，台中市太平分局分局長李珏民另指出，持續深入追查茶行槍案，他並強調，市府向來對於任何暴力不法行為絕不寬貸，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。

