為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝長廷重返駐日代表處 李逸洋笑喊「老長官換坐貴賓席」

    2026/02/06 22:50 中央社
    台灣日本關係協會會長謝長廷重返駐日代表處，駐日代表李逸洋特別召集代表處人員一起歡迎老長官。（擷取自李逸洋臉書）

    台灣日本關係協會會長謝長廷重返駐日代表處，駐日代表李逸洋特別召集代表處人員一起歡迎老長官。（擷取自李逸洋臉書）

    台灣日本關係協會會長、前駐日代表謝長廷5日重返位於東京白金台的駐日代表處，駐日代表李逸洋特別召集代表處人員一同歡迎「老長官」，現場氣氛溫馨熱絡。

    李逸洋在臉書發文表示，他開場時笑說，謝長廷曾擔任駐日大使8年，這間會客室對他再熟悉不過，在場多數主管也都是老同事，「最大的不同是，謝會長以前坐的是大使位子，現在是坐在貴賓席。」一席話逗得全場莞爾。

    李逸洋寫道，當天台日之間迎來重大好消息，台積電熊本第二廠確定升級為3奈米製程，投資金額從122億美元提高到170億美元，成為近期台日合作最受矚目的亮點；日本主流媒體也大幅報導台積電董事長魏哲家前往日本首相官邸，與首相高市早苗及多名重要閣員會晤。

    李逸洋表示，「這象徵台日關係再往前跨出一大步，也讓駐處同仁非常興奮。」

    李逸洋指出，駐日代表處與台灣日本關係協會（台日協）若能同心協力合作，台日關係一定能越來越好。

    謝長廷則分享，台日協與駐日代表處其實長期是一體運作，過去慣例是駐日大使卸任後接任台日協會長，但曾因政黨輪替，在羅福全與馮寄台任內出現中斷。

    他也談到去年11月獲日皇德仁頒授「旭日大綬章」的感想，強調這份榮耀來自許多人的共同努力，包括駐日代表處人員的長期協助，他對此由衷感謝。

    在輕鬆愉快的氣氛中，雙方就台日關係的回顧與未來展望暢談超過1小時，笑聲不斷，為這場交流劃下溫暖句點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播