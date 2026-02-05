為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    王婉諭再批「謝典霖就是籃協最大的問題」

    2026/02/05 22:22 記者顏宏駿／彰化報導
    謝典霖透露即將卸下籃協理事長。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭今晚再發文痛批中華籃協理事長謝典霖，利用人頭會員掌握籃協、造成台灣籃球空轉，還因宿醉導致籃協去年3度流會。她直指，「謝典霖就是籃協最大的問題」，呼籲運動部長李洋，硬起來，徹底整頓籃協！

    王婉諭PO文指出，去年籃協曾三度試圖召開會員大會。依法，只要有232人出席（含委託）就能成會。但不論是5月在彰化、11和12月在台北的三次會議中，到場加委託的人，從來沒有超過200個人。

    王婉諭說，籃協許多會員的說法，籃協在會前沒有打電話確認出席意願、協助委託，除了寄一封通知信之外，什麼都沒有。就連開會通知也沒有依規定在15天前送達。甚至，第一次流會的時候，謝典霖口中的「300名新進會員」也根本就還沒入會。這樣的籃協，真的有想要讓會議成會嗎？三次會員大會，謝典霖一次都沒出席，第一次為了他辦在彰化照樣缺席，第三次，甚至被發現人跑去日本滋賀。做到這樣，真的還能說「我已經很努力了」嗎？

    她說，謝典霖對外說「一個理事長無法解決所有問題」，這句話本身沒有錯。但是，謝當理事長已經八年了，這八年來，籃協業務亂糟糟，不要說當選手的後盾了，根本就是在扯後腿。「謝典霖自己就是籃協最大的問題」。

    她呼籲運動部長李洋，硬起來，徹底整頓籃協！單項協會是政府依法監理的對象，當協會長期流會、實質違法時，政府絕對不能置之不理。如果我們默許籃協這樣亂搞，那等於是告訴所有單項協會，平常隨便就好，反正改選時，再把人頭會員叫出來投票就好。這絕對不是國體法修法的初衷。放任人頭會員，就等於是放任謝典霖這樣的人，繼續傷害台灣的運動發展，繼續浪費選手們的青春與努力。

