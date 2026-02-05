蘇巧慧喊善用調度實現老幼福利6政見 江怡臻估需220億批實問虛答

國民黨籍新北市議員江怡臻質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧拋老幼福利6大政見，僅說會善用調度資源的能力，卻未提出具體數字或配套說明，是實問虛答。（新北市議員江怡臻提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天（4日）拋出首波老幼福利6大政見，外界關注可行性與財政來源，蘇巧慧今天回應，「未來會善用調度資源的能力，在財政考量之下，一一實現」。國民黨籍新北市議員江怡臻指出，經初步估算，相關政策所需經費至少高達220億元，每項都是龐大的長期支出，蘇巧慧未提出具體數字、財源結構或配套說明，明顯是實問虛答，非常心虛。

江怡臻說，若蘇巧慧真認為福利政策如此容易推動，又何必等到現在才開支票？蘇巧慧身為立委，卻在立法院反對《財政收支劃分法》修法，反對替新北市增加合理財源，今天卻在地方大談高額福利政策，立場前後矛盾。

她說，財政是數學問題，資源有多少就是多少，若沒新增財源，所謂調度究竟要怎麼調？是要挖東牆補西牆，還是把財政壓力轉嫁給下一代？話術無法解決問題，更不該拿來欺騙新北市民，呼籲中央政府和蘇巧慧應落實「財劃法」精神，如期、如數增加新北市統籌分配稅款，同時停止苛扣新北市的一般性與計畫型補助款，才是地方能穩健推動福利政策的關鍵。

蘇巧慧今天在公開行程說明，在過去「財劃法」修正，國民黨、立法院國民黨團總召傅崐萁的版本獨厚台北市，卻犧牲了新北市，讓台北市的人均變成新北市的2倍，所以新北市真的是財政較困難，但「我最擅長的就是解決困難，所以從昨天提出把老人小孩照顧好，年輕的父母就沒煩惱，家庭就會照顧好的政見，未來會善用調度資源的能力，在財政考量之下，我們一一來實現」。

民進黨籍新北市議員彭一書說，國民黨是覺得蘇巧慧公布的大老幼福利政見，哪項福利不重要？他強調，蘇巧慧從頭到尾都支持「財劃法」修法，而且新北應該拿最多，但傅崐萁主導「財劃法」修法，讓新北人均只有台北的一半，當時新北的國民黨立委或議員，怎麼沒人反對？

他說，民進黨推出的福利政見，都是徵詢地方意見、民眾期待後的結論，國民黨反對、做不到，就讓做得到的蘇巧慧來當市長，民進黨議員會全力支持，一起努力做到。

民進黨籍新北市議員彭一書發文反擊，國民黨反對、做不到，就讓蘇巧慧當市長，民進黨議員會一起努力做到。

