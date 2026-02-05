立院公共場地驚見「柯昌」春聯 周軒批：當民眾黨黨部？

立法院青島第三會館一樓大門，遭貼上民眾黨前立委黃國昌、前主席柯文哲的春聯。（記者方瑋立攝）

過去曾為時力、親民黨團辦公室的立法院青島三館，今日大門竟貼上前立委黃國昌及前主席柯文哲的「萬眾同欣」春聯，彷彿青島三館已成民眾黨地盤。對此，政治工作者周軒批評：「難道是覺得青島三館是民眾黨黨部了嗎」？

本報記者今日直擊，立法院青島第三會館大門口玻璃門上，遭民眾黨貼上2張該黨馬年出的「萬眾同欣」春聯，署名與立院已無關聯的黃國昌及柯文哲，一旁則有前立法院長王金平為會館落成的題字；此外，民眾黨貼出的春聯還有兩個不同版本，一張是黃國昌單獨署名，一張是黃國昌與柯文哲聯名，目前黃國昌已卸任，實質上2人皆與立法院並無關係。

請繼續往下閱讀...

周軒今日在臉書發文表示，雖然台灣民眾黨團的辦公室在這裡，但是青島三館，是立法院的公共場地，「台灣民眾黨的春聯就這樣貼在門口，難道是覺得青島三館是民眾黨黨部了嗎？」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「寄生國會」、「快撕下來」、「有夠不要臉」、「又不是第一次把公物當黨物」、「這裡是立法院，就算是貼韓國瑜的春聯，大家也不太會有意見，但一個已辭職的立委，一個官司纏身的前黨主席，憑什麼？」、「很民眾黨」。

相關新聞請見︰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法