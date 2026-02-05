為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    媒體5度追問對李貞秀案態度 行政院不鬆口

    2026/02/05 13:36 記者鍾麗華／台北報導
    民眾黨中配不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳昨認為李貞秀尚未完成退籍的申請手續，內政部會規範密件以上都不能提供。對於行政院是否通令各機關比照，行政院發言人李慧芝不斷重複表示，「行政院會在合乎憲法、依法行政的前提下，來履行憲法的義務」，在媒體5度追問，仍不肯鬆口，最後僅表示，「對於劉世芳提到的相關法規疑慮，這個部分，行政院會來參酌」。

    對於行政院是否會通令各行政機關，拒絕提供李貞秀資料，以及行政院長卓榮泰與各部會首長官員是否會拒絕李貞秀的質詢？李慧芝僅表示，政府機關立場並沒有不同，只要是擔任國家公職，就必須遵守國籍法規範，沒有任何例外。這也是國家對於公務員、國家忠誠，最基本的要求，「行政院會在合乎憲法、依法行政的前提下來履行憲法的義務」。

    媒體要求行政院清楚說明對李貞秀案的立場，李慧芝再度重申，對行政院立場而言，行政院本來就要接受立法院的監督，「但我們在合法、合憲前提之下，也會履行我們的憲法義務」。

    媒體再度追問，行政院是否支持內政部？李慧芝指出，我們的態度就是像劉世芳所說的，內政部已發文給立法院，立法院就應該提供相關資料給內政部，如果立法院沒有提供，立法院應按照「國籍」法辦理，行政院的態度就是，「一切都依照法律來辦理」。

    媒體再度要求行政院明確對李貞秀案表達立場，李慧芝說，「我要再次強調，政府一定是依法行政的。同樣的，台灣的公職人員也都必須要對國家保持忠誠，這樣的立場是絕對不會改變」。

    對於劉世芳在記者會表示希望各部會比照內政部，不要提供密件以上資料，行政院是否會通令各部會？李慧芝最後表示，對於劉世芳提到的相關法規疑慮，「這個部分行政院會來參酌」。

