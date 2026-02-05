內政部長劉世芳拒索資密件 民眾黨立委李貞秀：勿針對性貼標籤

民眾黨中配立委李貞秀。（本報資料照，記者廖振輝攝）

民眾黨中配立委李貞秀走馬上任，卻因中國背景、國籍爭議備受關注，內政部要求證明放棄中國國籍、提供放棄國籍遭拒佐證，內政部長劉世芳更透露，日後將拒絕李索取密件以上資料。對此，李貞秀今（5）日回應，劉世芳有確實有此權限，但呼籲勿因人設事，應以人民福祉為優先考量，針對她「貼標籤」。

李貞秀表示，她是長年在台生活、工作、養兒育女的新住民，期待公平，堅持法治，而非歧視；她對劉世芳昨日直言「密件以上都不能提供」等說法表達遺憾。

她指出，依照「國家機密法」，劉世芳有權限決定機密內容，但她希望標準一致，而非針對她進入立法院而汙名化貼標籤的決定；她舉例，大眾關心的社會住宅興建進度等各項民生議題，若都用機密來拒絕索資，恐使人民無法了解真相，呼籲劉世芳以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

針對民進黨立委陳培瑜「解職」說，李貞秀回應，她是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職。她尊重政府公務人員行政中立，依法行政的作為，但看到的卻是內政部不尊重中選會、陸委會及立法院職權判斷，任意曲解法律解釋，部分執政黨委員跟少數政務官為討好執政高層，傷害公務人員行政中立，這才是傷害國家制度的惡意行為。

李貞秀呼籲，賴政府應回歸民生議題，好好為人民做事，不要再搞意識形態，讓人民如此對立。她重申，她專注在立法委員本務，為接下來的開議做好準備，日後會盡力為台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的。

