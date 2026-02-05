國台辦嗆「不存在國籍問題」 賴瑞隆：證實九二共識沒有中華民國存在

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

中配李貞秀就任不分區立委，陸委會主委邱垂正日前強調，依法必須在就職前辦理放棄外國籍，在一年內取回放棄證明。中國國台辦發言人陳斌華今日嗆聲，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂國籍問題，也不存在放棄國籍的問題；立委賴瑞隆痛批，國台辦說法再度證實，九二共識只有中華人民共和國，沒有中華民國的存在。

陳斌華在國台辦例行記者會聲稱，民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史與法理事實，不擇手段打壓在台配偶，我們堅決反對，民進黨種種惡行已經遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

請繼續往下閱讀...

媒體問及，中方是否會針對擔任台灣公職的中配，協助核發「非外國關係」的國籍喪失證明文件？陳斌華回嗆，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容竄改的歷史與法理事實，根本不存在所謂放棄國籍問題。

陳斌華說，「台灣地區」有許多中國配偶，她們在台灣的正當權利，包括參與公共事務的權利，理當得到保障，不應淪為「民進黨當局」政治操弄的犧牲品。

他嗆言，「民進黨當局」頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，不斷進行謀獨挑釁，煽動對立對抗，製造綠色恐怖，恐嚇打壓政治異己，迫害欺凌中國配偶群體，種種濫權妄為與民為敵的惡行，已經遭到越來越多台灣同胞的反對。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，中國始終不願面對中華民國存在的事實，甚至要消滅中華民國，在台灣實施一國兩制。國台辦的說法再度證實，九二共識只有中華人民共和國，沒有中華民國的存在，也凸顯中國對台政策都是如此。

賴瑞隆指出，要擔任中華民國的公職，當然必須效忠華民國，依法必須放棄外國籍，其他國家也是如此。擔任立委會看到很多國防機密資料，或國家的機敏資料，如果妳效忠的對象並不是中華民國的話，台灣人民怎麼可能接受，「要擔任我國公職，就是必須效忠中華民國」。

賴瑞隆強調，如果不願意放棄中華人民共和國國籍，當然沒有資格擔任中華民國的立委。國台辦拒絕承認中華民國存在的事實，李貞秀又要用這樣的方式來閃躲的，必然是不具備擔任立委的資格，法律相關規定都非常清楚，「不要挑戰人民和中華民國的底線」。

賴瑞隆說，台灣人民無法接受仍有中華人民共和國國籍，還拒絕放棄中國籍的人來擔任立委。更何況中華人民共和國想要併吞消滅中華民國，這是非常明確的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法