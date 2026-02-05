吳奕萱拚新北市議員新莊選區初選 陳培瑜陪路口拜票力挺

民進黨立院黨團書記長陳培瑜（左）今陪同民進黨新北市議員新莊區初選參選人吳奕萱（右）站路口拜票。（記者黃政嘉攝）

2026九合一選舉的新北市議員選戰，新北市民進黨部自昨天起至10日受理初選登記，投入第3選區（新莊）初選的新人吳奕萱規劃下週一登記參選，今早找來立法院民進黨團書記長陳培瑜陪同站路口拜票，爭取選民印象，力求出線；陳培瑜表示，新北選區競爭，年輕人不易出頭，在立法院看到吳奕萱聰明、肯做事的態度，肯定她脫離舒適圈的勇氣，力挺參選。

陳培瑜表示，吳奕萱參與政治工作已10年，在立法院認識她1年的時間，看到過去她擔任立委吳思瑤國會辦公室主任時，處理法案、預算、新聞或都相當順手，尤其這2年因為藍白，立院有非常多的混亂時刻，可能凌晨4點還看得到吳奕萱，這麼長的工時，她還能保持冷靜，謹慎處理許多事情，甚至協助別的立委辦公室的年輕助理，現在又關心新北的市政發展，跟她共事這1年，看到她聰明、肯做事，因此力挺她參選，這次電話民調，需要大家多多認識她。

吳奕萱表示，新莊區中正、富國路是南新莊的重要路口，陳培瑜也是輔仁大學校友， 對南新莊也有深厚感情，因此邀請她支持拜票；昨天是登記初選登記首日，知道很多人想挑第1天登記，因此錯開，規劃在下週一登記，當天將慎重舉辦記者會，說明參選決心，就像自己做了10年的政治幕僚，才在現在準備好的時候出來參選，負責任的態度是自己從事政治工作的精神。

立法院民進黨團書記長陳培瑜（綠色外套者）今天早上陪同新北市議員新莊區初選參選人吳奕萱在路口九十度鞠躬拜票。（記者黃政嘉攝）

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，立院這2年因為藍白有很多混亂時刻，欣賞吳奕萱昔任立委吳思瑤國會辦公室主任，能保持冷靜，謹慎處理事情。（記者黃政嘉攝）

