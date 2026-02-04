為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲喊藍白分、酸玻璃心 鄭麗文：他的用心起碼還是好的

    2026/02/04 22:01 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文出席國民黨尾牙。（記者塗建榮攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    國民黨主席鄭麗文出席國民黨尾牙。（記者塗建榮攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    國民黨主席鄭麗文近日接受網路節目「52新聞聚樂部-2026大車拼」訪問，相關內容今晚播出。對於前民眾黨主席柯文哲喊「藍白分」，還嘲諷藍營的朋友「很玻璃心」，鄭麗文說，柯文哲本來就是心直口快，她並不認為這會變成危機，柯文哲的用心「起碼還是好的」。

    鄭麗文說，民眾黨會不會泡沫化，倒不一定與國民黨合不合作相關，說不定，不合作泡沫化會更快，各種可能性都有。小黨當然會有危機意識，因此，國民黨在與民眾黨的互動過程中都彼此尊重。

    她說，柯文哲有特別的人格特質，本來就是心直口快，但她並不認為會變成危機，事實上，柯文哲也點出了很多問題，「我會把它當做一個正面因素，不會認為今天柯文哲好像惡意，或有意無意在影響藍、白合作，我覺得他的用心起碼還是好的。」

    鄭麗文還說，相關問題原本就應該在藍白合作的過程中要考慮到，「所以這些我心中都有數」，目前與民眾黨主席黃國昌的溝通很暢通，雙方智庫合作在很多方面都有尊重民眾黨的論述主張，相信最後最大的贏家還是人民。

    柯文哲不但喊「藍白分」，還酸藍營的朋友「很玻璃心」。圖為他出席民眾黨春節小物開箱記者會，回答媒體提問。（記者林正堃攝）

    柯文哲不但喊「藍白分」，還酸藍營的朋友「很玻璃心」。圖為他出席民眾黨春節小物開箱記者會，回答媒體提問。（記者林正堃攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播