柯文哲喊藍白分、酸玻璃心 鄭麗文：他的用心起碼還是好的

國民黨主席鄭麗文出席國民黨尾牙。（記者塗建榮攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國民黨主席鄭麗文近日接受網路節目「52新聞聚樂部-2026大車拼」訪問，相關內容今晚播出。對於前民眾黨主席柯文哲喊「藍白分」，還嘲諷藍營的朋友「很玻璃心」，鄭麗文說，柯文哲本來就是心直口快，她並不認為這會變成危機，柯文哲的用心「起碼還是好的」。

鄭麗文說，民眾黨會不會泡沫化，倒不一定與國民黨合不合作相關，說不定，不合作泡沫化會更快，各種可能性都有。小黨當然會有危機意識，因此，國民黨在與民眾黨的互動過程中都彼此尊重。

她說，柯文哲有特別的人格特質，本來就是心直口快，但她並不認為會變成危機，事實上，柯文哲也點出了很多問題，「我會把它當做一個正面因素，不會認為今天柯文哲好像惡意，或有意無意在影響藍、白合作，我覺得他的用心起碼還是好的。」

鄭麗文還說，相關問題原本就應該在藍白合作的過程中要考慮到，「所以這些我心中都有數」，目前與民眾黨主席黃國昌的溝通很暢通，雙方智庫合作在很多方面都有尊重民眾黨的論述主張，相信最後最大的贏家還是人民。

柯文哲不但喊「藍白分」，還酸藍營的朋友「很玻璃心」。圖為他出席民眾黨春節小物開箱記者會，回答媒體提問。（記者林正堃攝）

