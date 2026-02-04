拚連任澎湖縣長 陳光復：全力爭取全縣免健保

民進黨提名澎湖縣長陳光復競選連任。（記者叢昌瑾攝）

澎湖縣長陳光復今天（4日）獲民進黨徵召競選2026年連任，他宣布，在他積極爭取下，行政院已承諾將澎湖的公務人員年資加成比照金馬調升至30％；至於曾提出的「全縣免健保」政見，他說，65歲以上、6歲以下目前已免繳，其餘年齡層將視財政與中央支持全力爭取達成。

民進黨今天下午召開提名記者會，由兼任黨主席的總統賴清德正式公布陳光復競選連任，為他披掛背帶。

陳光復在會中細數任內政績說，澎湖雖為離島，但福利政策完善。生育補助方面，第一胎4萬元，第五胎最高8萬元，另有尿布補助。教育方面，落實國中小營養午餐免費並加碼菜色，高中職及大學生每年補助1萬元助學金或機票費。

此外，長者福利則包含三節慰問金共1萬5000元，以及全口5萬元、半口2萬5000元的假牙補助。

陳光復說，儘管福利支出龐大，但透過減債基金運作，他就職兩年內已還清前朝債務，目前做到完全償債、短債歸零，並獲得全國理財第二名肯定。在建設方面，正大力推動污水下水道工程及全縣67座漁港的浮動碼頭建設，解決漁民作業安全問題。

為了讓人才留在地方，陳光復透露，他向總統及行政院長反映，希望能將澎湖公務人員的「年資加成」比照金門、馬祖。目前金馬地區最高可達30％，而澎湖僅有10％。行政院人事總處已承諾會讓澎湖與金馬一致，預計近期就會實施，讓公務員若服務滿15年可達30％加成；而離島加給在近兩年已爭取調升，目前每月9790元，與金馬同級。

媒體關切，立委楊曜質疑「全縣免健保」政見兌現進度，陳光復回應，目前澎湖福利已是全國數一數二，65歲以上與6歲以下均已免繳健保；至於中間年齡層的民眾，他坦言離島地處不便，但隨著交通、醫療與福利政策逐一達標，未來將視財政允許範圍及中央政府的承諾，全力爭取達成全縣免健保。

民進黨主席賴清德主持縣市長提名記者會，推薦屏東縣長周春米（左）、澎湖縣長陳光復（右）競選連任。

