北市議員陳怡君領表登記「看臉就知我是民進黨」

民進黨台北市黨部今（4日）起開放領表登記參選市議員，先前涉貪被一審宣判有罪的現任議員陳怡君，今也前往領表登記。她強調：「看我的臉就知道我是民進黨的，我長得就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶」。

「大家看我的臉就知道我是民進黨的，不用拿出黨證，我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶。」陳怡君在臉書貼出前往領表登記的照片表示，自從擔任民代以來，她手上的案子都讓她壓力非常大，包括大龍新城公辦都更漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌案、夜店違規營業出現毒品案等，每一個案子都有許多勢力要她放手。

陳怡君強調，她選擇站在民眾這邊沒有放手，這幾年來其實私底下的生活都很不平靜，前2年被恐嚇4次並報警，抓到了3個騷擾的人；政治上，也發生零星被警告的事情。面對巨大的壓力之下，她從來沒有放掉選民的手，「也請大家不要鬆開我的手，謝謝大家。我會繼續努力，懇求您給陳怡君機會」。

陳怡君受訪說，助理費案確實是她不對，但絕對都是用在公務支出不是中飽私囊，今天也會去民進黨中央的廉政會上說明，希望黨能夠給她一個機會。至於是否脫黨參選，陳怡君說她沒有「脫黨」二字，她身上留著民進黨的血液，希望幫民進黨多爭取一個席次，也會支持民進黨的市長人選，永遠是民進黨人；她也透露，雖然她不說「脫黨」，但也有支持者表達就算她脫黨也願意支持，這讓她非常感動，點滴在心。

民進黨台北市黨部主委張茂楠說，目前廉政會尚未開完，黨部不能拒絕陳怡君的登記，如果開會後決議停權，就會把陳怡君的登記退件、退費。

