為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市議員陳怡君領表登記「看臉就知我是民進黨」

    2026/02/04 16:36 記者甘孟霖／台北報導
    陳怡君今前往領表登記議員初選。（陳怡君提供）

    陳怡君今前往領表登記議員初選。（陳怡君提供）

    民進黨台北市黨部今（4日）起開放領表登記參選市議員，先前涉貪被一審宣判有罪的現任議員陳怡君，今也前往領表登記。她強調：「看我的臉就知道我是民進黨的，我長得就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶」。

    「大家看我的臉就知道我是民進黨的，不用拿出黨證，我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶。」陳怡君在臉書貼出前往領表登記的照片表示，自從擔任民代以來，她手上的案子都讓她壓力非常大，包括大龍新城公辦都更漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌案、夜店違規營業出現毒品案等，每一個案子都有許多勢力要她放手。

    陳怡君強調，她選擇站在民眾這邊沒有放手，這幾年來其實私底下的生活都很不平靜，前2年被恐嚇4次並報警，抓到了3個騷擾的人；政治上，也發生零星被警告的事情。面對巨大的壓力之下，她從來沒有放掉選民的手，「也請大家不要鬆開我的手，謝謝大家。我會繼續努力，懇求您給陳怡君機會」。

    陳怡君受訪說，助理費案確實是她不對，但絕對都是用在公務支出不是中飽私囊，今天也會去民進黨中央的廉政會上說明，希望黨能夠給她一個機會。至於是否脫黨參選，陳怡君說她沒有「脫黨」二字，她身上留著民進黨的血液，希望幫民進黨多爭取一個席次，也會支持民進黨的市長人選，永遠是民進黨人；她也透露，雖然她不說「脫黨」，但也有支持者表達就算她脫黨也願意支持，這讓她非常感動，點滴在心。

    民進黨台北市黨部主委張茂楠說，目前廉政會尚未開完，黨部不能拒絕陳怡君的登記，如果開會後決議停權，就會把陳怡君的登記退件、退費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播