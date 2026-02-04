劍指小綠？高嘉瑜「吸票機」回鍋 喊「票票民進黨」拚4席

前立委高嘉瑜今天到民進黨台北市黨部，領表登記回鍋參選市議員。（記者林正堃攝）

年底將進行地方選舉，民進黨前立委高嘉瑜此次回鍋選台北市內湖南港選區議員，由於被外界視為「吸票機」屬性，也讓黨內其餘參選人捏把冷汗。高嘉瑜今（4）日強調，這次回來是要「從頭開始、重新做人」，如果黨部需要配票都會配合，也喊話綠營支持者「票票民進黨」，力拚在港湖區衝出第4席。

高嘉瑜說，這次回來選議員，希望能夠從頭開始、重新做人，以「新人」身份，在民進黨內走過風雨波折後，希望這次在港湖重新站起來，而這區對民進黨也非常重要，過去她2010年首次參選議員，民進黨就在這區有所突破拿到四席，可惜後續泛綠分裂，民進黨剩下三席。

港湖現任議員王孝維今日也來領表登記，受訪提及高嘉瑜「吸票機」屬性說，希望高嘉瑜能「手下留情」。

對此，高嘉瑜表示，現在港湖有9席議員，國民黨4席、民眾黨1席，民進黨還是有搶4席空間，她這次就是來幫民進黨拚第4席，只要選民團結、票票民進黨，就有機會全壘打。而過去選舉，只要是黨部的策略，她也都會配合，不管配票或是要出錢，都全力配合，王孝維從政也很久，在宮廟有強大組織，也有深厚實力，而她現在不是現任，在資源上較為不足，有很多地方要補強。

媒體也問，過去國民黨籍立委李彥秀選立委失利後回鍋當選議員，下一屆又參選立委，高嘉瑜是否效仿此模式？高嘉瑜說，都是配合民進黨政策，港湖對民進黨是重要的選區，只要能出力，不管什麼位置都會全力配合，這次選議員希望回歸初衷，更希望讓民眾看到民進黨民代在基層上的努力。

媒體也關注民進黨台北市長候選人人選，高嘉瑜說，立委王世堅人氣、聲量很高，從黃髮到垂髫都對其耳熟能詳，是無庸置疑最強的人選；而各界說的行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰也都是很強的人選，卓榮泰就好像電影「少林足球」裡的大師兄，回來後大家就各自歸位；過去她也跟鄭麗君逆風行腳，20多天相處下來，認為鄭是個很有意志力、理想性的人，後續二人在智庫也共事，鄭在政策上的能力非常強，可惜目前台北市民對鄭認識不深，相信更認識後會發現鄭的優秀。

