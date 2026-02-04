政府不接受國共智庫論壇共同意見 國民黨批陸委會是兩岸交流絆腳石

國民黨副主席蕭旭岑率團訪中，訪團（3日）在北京出席由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。（資料照，國民黨提供）

國、共兩黨智庫論壇昨日達成5項共同意見，遭陸委會批評倒果為因，政府絕不會接受，國民黨今日回應反批陸委會昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國，加強與中國各方面合作，並強調「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與中國溝通，才是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

國民黨強調，民進黨政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有與AI相關的12%高科技業人員及買高科技股票的人好，其他的產業都很慘，去年台灣觀光業逆差7000億元，如果開放鼓勵陸客來台旅遊，起碼可以增加1000億、2000億元收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業，尤其花蓮地區農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業200多家，民進黨只會搞意識形態，完全不顧人民的死活。

國民黨指出，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，兩岸間溝通比不溝通好，接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

國民黨說，民進黨自己放棄責任不接觸、不溝通，反而怪國民黨溝通接觸，近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理絡繹不絕訪問中國，美國總統川普4月也要前去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？

