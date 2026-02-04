民進黨直轄市議員初選今起領表登記 新北「青年會做事連線」率團領表

民進黨今（29）日起受理直轄市市議員初選登記至10日，爭取連任的新北市年輕議員張維倩、翁震州、彭一書攜參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，一早前往黨部領表登記。（記者黃子暘攝）

今年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，民進黨今（29日）起受理直轄市市議員初選登記至10日，爭取連任的新北市年輕議員張維倩、翁震州、彭一書攜參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，一早前往黨部領表登記；3位議員表示，他們在任內爭取敬老愛心卡提升點數與擴大使用、免費營養午餐、潭底溝整治、五股交流道改善等交通建設，「青年會做事、共創新北市」，盼選民支持4人，持續推動地方建設。

4人以一襲白衣、牛仔褲、球鞋的dress code運動風造型現身黨部，競選第6選區（中和）連任的張維倩介紹，民代要勤跑基層，因此以球鞋造型登場，展現勤跑基層的決心；作為雙胞胎媽媽、一名律師，她將持續為新北市婦女爭取權益，另外，台北市營養午餐已經免費，將持續爭取新北市跟進，減輕育兒家庭負擔。

競選第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）連任的彭一書指出，「青年會做事連線」會傾聽各界的聲音，進而推動各種議題，這次土樹三鶯減少一席，戰況更加激烈，他首度爭取連任，壓力巨大，正因如此，更要團結一致，紮實服務，爭取選民支持。

競選第3選區（新莊）連任的翁震州說，新莊也將面臨初選，他也是首度爭取連任，壓力不小，他在任內完成1萬件服務案，推動潭底溝整治、五股交流道改善等建設，交通就是都市的血管，「青年會做事連線」將持續改善交通。

參選第2選區（林口、五股、泰山）的戴翎育表示，她了解民意希望營養午餐免費，以及公園、托育環境更好，自己首度參選，希望鄉親給予機會讓她進入議會，與學長姐一起為鄉親服務。

