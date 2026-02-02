為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2度開箱先發制人？重點不在700坪豪宅 謝典霖姊弟角力剛開戰

    2026/02/02 19:31 記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導
    彰化議長謝典霖今天讓記者拍攝他還沒住進去的溪州新家，今天新曝光像星際太空船的平台，可升降移動，小康家庭很難看到這種天井式造景。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣議會議長謝典霖繼攜手網紅開箱其溪州鄉4連棟其中一棟約140坪的全新豪宅，曝光挑高籃球場、恆溫酒櫃等奢華設施，今天再度公開還沒住過的新家，首度曝光一般家庭看不到的天井造景，宛如星際太空船的升降式平台，讓人驚豔，他再次強調開箱房子就是坦蕩蕩，此舉連日來已在地方政壇掀起兩極化熱議。

    地方政壇人士解讀，謝典霖的新家攤在陽光下後，豪宅已非重點，暴露地方政治家族問題，也就是謝家「姊弟鬩牆」的家族內鬥浮上檯面。謝典霖這麼做，除了不希望姊姊謝衣鳯選縣長外，另一層涵義是他親上火線對抗仇富，為自己每到選舉時就被冠上「富三代」提前打預防針，其實背後真正隱藏著謝家姊弟爭權的角力戰。

    藍營人士指出，人稱「謝董」的謝家掌門人、三大有線公司董事長謝新隆夫婦，對於選縣長或拚議長連任，牽涉地方勢力的整合與派系平衡，目前應該還未做出最終決定。

    然而，謝家姊弟卻先後對外表態，各自搶佔話語權。謝衣鳯在未見家人陪同下，於台北率先宣布爭取縣長，沒隔幾天，謝典霖也在縣議會向媒體表明拚議長連任的態度，最近更主動將豪宅話題攤在陽光下。

    姊弟倆一個要選縣長、一個要拚議長，立場都相當明確，卻也讓家族內部的抉擇陷入手心手背都是肉的兩難局面，對於必須在地方勢力整合與派系平衡，還有家族政治能量佈局間，做到權衡取捨的「謝董」而言，這場姊弟角力，顯然才剛開始。

    喜歡打籃球的謝典霖，兒子也是籃球高手，為了兒子，他在新家設挑高的室內籃球場。（記者顏宏駿攝）

